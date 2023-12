MSI ogłasza linię Prestige AI. To laptopy z Core Ultra, a więc SI na pokładzie

Jak podaje MSI, linia laptopów Prestige AI wyróżnia się nie tylko ze względu na zastosowanie zaawansowanego procesora Core Ultra, ale również z powodu stylistyki i ogólnych możliwości. Procesory Core Ultra są wyposażone w zintegrowaną NPU (jednostkę przetwarzania neuronowego), co pozwala na korzystanie ze sztucznej inteligencji lokalnie, a co istotne – dzięki własnej mocy obliczeniowej odciążany jest procesor i karta graficzna. Co potrafią nowe modele?

Prestige 16 AI – dla twórców treści oraz biznesu

Prestige 16 AI to laptop zgodny ze standardem Intel Evo, co obiecuje wysoką wydajność dla projektów inżynieryjnych, materiałów wideo, gier oraz innych wymagających mocy zadań. Zastosowano tu Intel Core Ultra 7 155H (16 rdzeni/22 wątki) ze zintegrowaną kartą Intel Arc, a efekty działania podzespołów pokazywane są w wysokiej rozdzielczości 2560 x 1600 px (QHD+ w proporcjach 16:10) na 16-calowym wyświetlaczu. Oferuje on pełne pokrycie szerokiej palety barwowej DCI-P3 i jasność rzędu 400 nitów.

Dzięki karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 4060 można wykorzystać nie tylko możliwości SI, ale również Nvidia Studio. W osiągnięciu oczekiwanych rezultatów pomaga także zoptymalizowane 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Pod obudową znajduje się dysk SSD PCIe 4.0 NVMe. Ponadto wszystkie laptopy z serii Prestige 16 AI posiadają autorskie oprogramowanie korzystające z potencjału sztucznej inteligencji – MSI AI Engine. Wykorzystuje ono scenariusze korzystania z urządzenia, aby automatycznie zoptymalizować tryb pracy.

Czytaj też: Intel daje rozpęd dla ery SI. Procesory Core Ultra pokazane światu

Prestige 13 AI – ultrabook z SI

Prestige 13 AI to laptopy z 13,3-calowym ekran OLED o rozdzielczości aż 2880 x 1800 px. Tutaj zostosowano procesor Intel Core Ultra 5 125H, do 32 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz dyski SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 1 TB. Ze względu na smukłość i niewielką wagę doskonale nadaje się do podróży lub jako narzędzie pracy dla osób, które często się przemieszczają.

Nowe rozwiązania w Prestige AI

Wszystkie urządzenia Prestige AI wspierają logowanie Windows Hello, są wyposażone w czujnik zbliżeniowy wykrywający obecność użytkownika, blokadę kamery internetowej Webcam Lock Switch oraz technologię TPM (Trusted Platform Module). Mają także rozbudowany system chłodzenia CoolerBoost 3 – składa się dwóch wentylatorów i trzech ciepłowodów.

Każdy laptop ma port port USB-C zgodny ze standardem Thunderbolt 4. Dzięki temu użytkownicy są w stanie skorzystać z technologii Fast Charge i Power Delivery 3.1 do szybkiego ładowania urządzenia. Prestige AI 16 pojawi się w sprzedaży w styczniu 2024 roku. Już teraz można go zamówić jeszcze w przedsprzedaży – w sklepie Komputronik i x-kom.

Z okazji premiery nowy produktów, mamy promocję – każdy, kto spełni wymagania oficjalnego regulaminu, przy zakupie laptopa wyposażonego w procesor Intel Core Ultra, będzie mógł wziąć udział w promocji, w której użytkownicy mogą zdobyć głośnik bluetooth JBL Flip 6. Więcej o wydarzeniu na oficjalnej stronie internetowej.