GeForce RTX 4090 D pojawiło się w Chinach. Jakim kosztem Nvidia obeszła sankcje?

Wiadomości o istnieniu specjalnej wersji flagowca Nvidii pojawiły się pod koniec listopada. Informowałem o tym, a także o jej planowanym debiucie pod koniec listopada. Wszystkie informacje zostały potwierdzone, a już dzisiaj Chińczycy mogą zaopatrywać się całkowicie legalnie w najnowszą kartę producenta. Aczkolwiek nie mogą liczyć na taką samą wydajność, co mieszkańcy innych rejonów świata.

GeForce RTX 4090 D GPU – jak wypada w porównaniu z GeForce RTX 4090?

RTX 4090 D ma zastąpić najmocniejszy układ serii RTX 40 wszędzie tam, gdzie sankcje nie pozwalają na jego sprzedaż. Wielu partnerów Nvidii zdecydowało się na wypuszczenie swoich wariantów – na ich liście znajdziemy m.in. MSI, Galax, Zotac oraz Inno3D. Czym różni się on od oryginału, a w czym jest podobny? Zacznę najpierw od różnic in minus.

Zmniejszono w nim liczbę rdzeni CUDA – z 16 384 na 14 592 oraz Tensor – z 512 na 456. Zmiana nie ominęła również procesora graficznego – mamy tu AD102-250-A1. Jeśli chodzi o elementy bez zmian, układ dysponuje 24 GB pamięci GDDR6X (szyna 384-bit, szybkość 21 Gbps) oraz 72 pamięci cache L2. Taktowanie podstawowe jest tu nawet wyższe niż w oryginale – 2280 MHz w porównaniu z 2230 MHz. W trybie boost oba układy mają je takie samo – 2520 MHz. Karta graficzna GeForce RTX 4090 D ma port HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.

Co ciekawe, cena za kartę graficzną jest identyczna jak przy zwykłym RTX 4090 i wynosi ona 12 999 juanów, czyli w przeliczeniu 1599 dolarów.

Wracając do partnerów Nvidii – póki co na najsilniejszy zapowiada się wariant SUPRIM X, stworzony przez MSI. Producent ten planuje również edycję Gaming X SLIM, która ma być nieco tańsza i zoptymalizowana pod kątem gier. Zotac z kolei planuje aż pięć wariantów – w tym modele z linii AIRO, Trinity oraz PGF. To właśnie PGF 4090 D ma być najmocniejszym oraz najbardziej atrakcyjnym wizualnie modelem – dzięki podświetleniu LED. Galax z kolei ma wprowadzić na rynek trzy modele.

Wydajność GeForce RTX 4090 D

Nvidia opublikowała porównanie nowej karty graficznej z RTX 3090 Ti. Wynika z niego, że nowa przy zastosowaniu DLSS i RT ma wydajność 3,5 razy lepszą od starszej w Alan Wake 2. Porównano w sumie 22 gry, a także wykorzystanie Blendera, czyli bardzo popularnego programu do tworzenia animacji. Oczywiście w każdym przypadku RTX 4090 D wypada znacznie lepiej od 3090 Ti. Nie może to jednak dziwić, ponieważ Ada Lovelace to klasa różnicy w porównaniu z Ampere. A do tego należy jeszcze dodać, że do osiągnięcia większej wydajności zużywa mniej energii.

Choć debiut GeForce RTX 4090 D (D to skrót od “Dragon”) stał się faktem, niezbyt może podobać się to władzom USA. Obchodzenie w ten sposób sankcji przez Nvidię już je zirytowało i zagroziły, że przy kolejnych takich akcjach będą nakładać zakaz handlu bezpośrednio na nowe układy. Może być więc tak, że jest to ostatni tego typu wybieg Nvidii.