Karty RTX 4090 coraz częściej wysiadają. Co się dzieje?

Nvidia może być dumna z popularności RTX 4090. Mimo wysokich cen za poszczególne warianty karty te sprzedają się doskonale, a osiągane przez nie wyniki mogą imponować. Nie ma jednak rzeczy doskonałych i ta reguła potwierdza się coraz częściej. Czyli – RTX-y psują się. “Guru napraw”, prowadzący na YouTube swój kanał NorthridgeFix, zbadał aż 19 uszkodzonych modeli i odkrył, jaka jest tego najczęstsza przyczyna. Co psuje RTX 4090?

RTX 4090 – czego nie dopatrzyła Nvidia?

NorthridgeFix to człowiek, który na swoim kanale pokazuje różne uszkodzone sprzęty elektroniczne i wyjaśnia, co w nich zawiodło oraz jak to naprawić. Zakres jego napraw jest bardzo szeroki – od konsol po dyski SSD. Skąd wziął aż 19 uszkodzonych kart graficznych RTX 4090? Przysłał mu je jeden z klientów. I – niestety dla niego – okazało się, że naprawa tych podzespołów jest niepraktyczna oraz nieopłacalna.

Omawiane karty graficzne Nvidii to bardzo złożone układy, a istotną rolę pełni w nich PCB, czyli płytka drukowana. Składa się ona z 12-15 warstw, z których każda ma dziesiatki połączeń elektrycznych. Jeśli obudowa karty lub element zewnętrzny zostanie uszkodzony, nie jest to problem, ale gorzej, gdy awaria przytrafi się elementowi znajdującemu we wnętrzu układu. Takim właśnie jest PCB. I to właśnie ta część RTX-a ulega uszkodzeniom. Dlaczego? Cóż, na ten temat są różne teorie. Jedna z nich mówi, że wpływają na to same gabaryty karty – zalecany jest na nią dodatkowy uchwyt, który pomoże zmniejszyć obciążenie, inna – że nieprawidłowy montaż, co jest częste przy zakupie gotowego komputera z zamontowaną kartą.

Na poniższym filmie zobaczysz uszkodzone karty oraz wyjaśnienia przyczyn ich uszkodzeń:

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum

NorthridgeFix twierdzi, że naprawa uszkodzonych PCB jest czasochłonna i nieopłacalna. Co jednak ciekawe, w żadnym z uszkodzonych modeli nie wypatrzył problemów z wtyczką 12VHPWR, której przepalanie się było do niedawna jednym z najczęściej spotykanych problemów w układach RTX 4090. Tak czy owak, karta graficzna z uszkodzoną płytką do niczego się już nie nadaje, a pechowy użytkownik może mieć tylko nadzieję, że w ramach gwarancji zostaną mu zwrócone poniesione koszty.