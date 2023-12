Nvidia RTX 3050 z 6 GB RAM już w lutym? Wiele na to wskazuje

Trzeba przyznać, że Nvidia ma bardzo pracowity rok. Najpierw wprowadziła różne modyfikacje do rodziny RTX 40, potem wstrzymała produkcję dwóch modeli, aby zrobić miejsce dla ich edycji w wersji SUPER, następnie zaczęła kombinować z wariantem flagowca RTX 4090, aż w końcu postanowiła zrobić ukłon w stronę osób, które nie potrzebują topowych układów. Co wiemy o odświeżonym RTX 3050?

Nvidia RTX 3050 – starsza karta podana na nowo

Rodzina RTX 30 pojawiła się w 2021 roku i z miejsca podbiła rynek. W chwili obecnej RTX 3060 jest jedną z najpopularniejszych kart na świecie. Co różni go od RTX 3050? Przede wszystkim mniejsza ilość rdzeni (3584 do 2560) oraz pamięci GDDR6 (12 GB do 8 GB). Wedle najnowszych przecieków rodzina zostanie powiększona o kolejny model – nową edycję RTX 3050 z mniejszą ilością pamięci. Co za tym idzie – będzie to model bardziej budżetowy.

Co o nim wiemy? Przede wszystkim ma być to konkurent dla modelu Radeon RX 6750 GRE. Ponadto ograniczenie jego mocy wiąże się z koniecznością zmieszczenia w sankcjach, jakie producentowi narzuciła amerykańska Komisja Handlu, która nie chce rozwoju SI w Chinach. Układ ma mieć jednostkę GA107-325, wspomniane 6 GB pamięci GDDR6 na szynie 96-bit, TBP 70 W oraz 2048 rdzeni.

Czytaj też: Nvidia dostarcza arsenał na nadchodzącą wojnę SI. I sama ją napędza

Jak podają przecieki, model ten ma mieć również bardzo atrakcyjną cenę – 180 dolarów, czyli ok. 710 złotych po obecnym kursie. Trzeba przyznać, że to niewiele jak za solidny układ graficzny. Jednak jak na razie to tylko niepotwierdzone oficjalnie informacje. Wiemy od nich również, że premiera ma nastąpić w lutym 2024 roku, a więc niedługo.

Jeśli plotki się potwierdzą, jeszcze wcześniej zobaczymy przeznaczony na rynek chiński RTX 4090D (koniec grudnia), w styczniu zaś edycje SUPER modeli RTX 4070, 4070Ti oraz 4080. Jeśli zatem planujesz zakup nowej karty graficznej do swojego komputera, warto jeszcze poczekać.