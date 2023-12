Polacy wiedzą, jak zaoszczędzić. Tańsze ogniwa paliwowe będą wykorzystywać etanol

Badacze z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie pochwalili się w ostatnich dniach najnowszym osiągnięciem w dziedzinie konstruowania ogniw paliwowych. Za pomocą techniki laserowego stapiania zawiesin opracowali materiał, który może posłużyć jako katalizator w reakcjach utleniania etanolu – o odkryciu dowiadujemy się z komunikatu prasowego PAN.

Ogniwa paliwowe zasilane etanolem są mało znanym wynalazkiem, ale okazuje się, że pod względem produkcji energii elektrycznej mogą być całkiem obiecujące. Etanol jesteśmy w stanie wyprodukować chociażby z biomasy. Jego magazynowanie nie jest wielkim wyzwaniem. Niestety sama konstrukcja ogniwa pozostawia wiele do życzenia.

Ogniwa paliwowe na etanol mają nowy katalizator. Jest 250 razy tańszy od dotychczasowych

Energia w nich powstaje wskutek reakcji utleniania etanolu na warstwie katalizującej – opisują naukowcy z PAN. Obecnie stosowane katalizatory z platyny nie dość, że nie gwarantują pełnej wydajności, to również są bardzo drogie. Co więcej, wskutek reakcji powstaje wiele produktów ubocznych, które uszkadzają katalizator i zmniejszają efektywność jego pracy.

Kolejne fazy aglomeracji nanocząstek miedzi i jej tlenków, zachodzące w pierwszych 200 pikosekundach laserowego stapiania: u góry na zdjęciach mikroskopowych (pow. 50000x), na dole w symulacji komputerowej. (Źródło: IFJ PAN)

Przy takim stanie rzeczy należało wymyślić nowy materiał katalizujący. Proces jego wytworzenia został także opisany w artykule naukowym na łamach Advanced Functional Materials. Polscy fizycy jądrowi przeprowadzili szereg badań nad laserową nanosyntezą kompozytów. Zawiesinę zawierającą konkretne aglomeraty nanocząstek naświetlali impulsami nieskupionego światła laserowego. Powodowało to topienie i sklepianie się struktur w większe. W kontakcie z otaczającą je chłodną cieczą szybko stygły, tworząc materiał kompozytowy.

