One UI 6 także dla starszych składaków Samsunga – kiedy w Polsce?

One UI 6 jako pierwsze dostaną urządzenia w USA

Najnowsza partia aktualizacji dotyczy modeli Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4 oraz Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Flip 4 i została udostępniona użytkownikom sieci Verizon, T-Mobile i MetroPCS. Urządzenia nieprzypisane do określonej sieci mają otrzymać aktualizacje wkrótce.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Najbardziej nas oczywiście interesuje, kiedy One UI trafi do Polski. Dokładnego harmonogramu co prawda nie ma, lecz użytkownicy na forum samsunga informują, że aktualizacje powoli trafiają do urządzeń sprzedawanych w regonie europejskich – konkretne sygnały są z w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bośni i Hercegowiny. Jeśli te informacje są prawdziwe, to w Polsce zapewne aktualizacja pojawi się na dniach.

Aktualizacja należy do dużych – to ponad 3 GB do pobrania, wypada zatem albo dysponować dużym pakietem danych, albo skorzystać z Wi-Fi. Użytkownicy mogą poczekać na sygnał z mechanizmu automatycznych aktualizacji, albo sprawdzić w ustawieniach ręcznie, czy już jest dostępna do pobrania.

Zobacz także: Test Samsung Galaxy Z Fold5 – kończą mu się argumenty, ale nadal czaruje (chip.pl)

Samsung Galaxy Fold i Flip mają obiecane 4 duże aktualizacje

I producent sumiennie dotrzymuje słowa – Android 14 z One UI 6 to w zależności od modelu, druga lub trzecia duża aktualizacja, do tego wydana w rozsądnym czasie. Za rogiem jest już także kolejna, tym razem w ramach One UI 6, która podniesie wersję do 6.1, zanim jednak się pojawi, trzeba poczekać, aż zakończy się rozsyłanie dużej wersji. Najciekawsze dodatki do wersji 6.1 dotyczyć zapewne będą zmian w systemie zarządzania energią i wydłużenia czasu pracy na baterii.

Zobacz także: Test OnePlus Open – Panie Galaxy Fold! Konkurencja z widłami przyszła! (chip.pl)