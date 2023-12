Polsat Box ma dla nas świąteczny prezent. Nawet 21 kanałów w “otwartym oknie”

Nawet 21 kanałów bez dodatkowych opłat dla abonentów Polsat Box

Choć już w listopadzie zaczynamy dostawać pierwsze świąteczne oferty, to ich kumulacja następuje oczywiście w grudniu. Wtedy to można załapać się na najkorzystniejsze obniżki, świetne zestawy, a także prezenty. Właśnie taką niespodziankę świateczno-noworoczną przygotował dla swoich abonentów Polsat Box. Klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej z dekoderem od 1 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku mogą oglądać nawet 21 kanałów telewizyjnych bez żadnych dodatkowych opłat.

Ta opcja spodoba się szczególnie fanom rozrywki, bo znajdziemy tu kilka świetnych kanałów z serialami i filmami. Polsat Box ma też coś dla fanów sportu, dokumentów, a nawet dla dzieci. Jest więc w czym wybierać, a najlepsze, że nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie.

Oto, na jakie stacje możemy liczyć w ramach „otwartego okna”:

13 Ulica, AMC, BBC First, CBS Europa, Epic Drama, FX, Paramount Channel, Romance TV,

BBC Brit, BBC Lifestyle,

Cartoon Network, Cartoonito, Cbeeebies, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr.,

BBC Earth, National Geographic,

Eurosport 1, Extreme Channel, Motowizja.

Z dodatkowych kanałów abonenci Polsat Box będą mogli korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go, zgodnie z zakresem posiadanych przez siebie pakietów.