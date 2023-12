SAD atakuje, ale Opera pomoże w walce z zimową chandrą. O co chodzi?

Sezonowe zaburzenie afektywne (SAD) dotyka dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Zdecydowane większość z nich to dorośli, ale może również przytrafiać się dzieciom. SAD zdiagnozowano po raz pierwszy w 1984 roku, ale już od dawna nazywano je po prostu “depresją zimową”. W jaki sposób przeglądarka może pomóc w jej zwalczaniu?

Masz doła? Opera pomoże!

Norman E. Rosenthal, który zdefiniował SAD, wymienił jego kluczowe cechy: trudności z koncentracją, brak energii oraz ogólne przygnębienie. Każdy człowiek żyjący w naszej strefie klimatyczne ma 20% szansy na to, aby stać ofiarą tego zaburzenia. Jak można z nim walczyć? Sam Rosenthal wyjaśniał to następująco:

Kiedyś zażartowano, że wszyscy narzekają na pogodę, ale nikt nic z tym nie robi. Od teraz już robi! Ogólna zasada walki z SAD jest prosta: potrzebne jest więcej światła! Każdy z nas może coś zrobić, wychodząc na zewnątrz, spacerując, czy nawet jadąc na narty w Alpy, o ile ma takie możliwości. W przeciwnym razie pozostają inne metody, jak chociażby zaopatrzenie się w dobrej jakości lampę antydepresyjna

Zobacz też: Opera GX ma sposób na podbicie jakości wideo i grafiki. Teraz efekty zobaczysz na własne oczy

No dobrze, ale co ma z tym wspólnego przeglądarka internetowa Opera? Joanna Czajka, jej Product Director, wyjaśnia krótko: “Ponieważ wielu osobom, które borykają się z SAD już i tak jest smutno w te ciemne dni, nie chcemy, aby dodatkowo borykały się z oglądaniem filmów wideo w złej rozdzielczości “. Tym bardziej, że fachowe badania udowodniły, że słaba jakość internetowych materiałów wideo powoduje negatywne reakcje emocjonalne. Dlatego ulepszono funkcję Lucid Mode – zaktualizowano nie tylko podstawową technologię, co przełożyło się na lepszą wydajność przeglądarki i żywotność baterii, ale także oddano użytkownikom pełną kontrolę nad stopniem ulepszenia wideo.

Jak czytamy w informacji prasowej: “Ikona LucidMode z trzema gwiazdkami pojawia się w górnej części materiału wideo, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę internetową zawierającą taką treść. Stopień poprawy jakości można natomiast dostosować w Ustawieniach przeglądarki. Po skonfigurowaniu jakości zgodnie ze swoimi preferencjami użytkownicy mogą zobaczyć wprowadzane ulepszenia w czasie rzeczywistym, wystarczy jedynie przesunąć kursor po obrazie lub filmie wideo”.

Ale na tym nie koniec. Specjalnie w celu walki z SAD Opera stworzyła także świetliste tapety o nazwie “Sunrise”, mające imitować wschód słońca. Oczywiście nie zastąpi to prawdziwego ciepła promieni słonecznych czy naturalnego światła, ale lepsze to niż nic, prawda? Aby skorzystać z nowych funkcji, wystarczy dokonać aktualizacji przeglądarki, zaś tapety “Sunrise” znajdziesz w opcji “Łatwa konfiguracja”, gdzie należy kliknąć “pobierz więcej tapet”.