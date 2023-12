Home Nauka Rolls-Royce przedstawił prototyp… reaktora jądrowego

Niezależnie od kraju każdy, kto słyszy nazwę Rolls-Royce, natychmiast kojarzy ją z absolutnie najdroższymi i najbardziej luksusowymi pojazdami na świecie. Jeżeli akurat mamy do czynienia z miłośnikiem lotnictwa, może on wiedzieć, że brytyjska firma produkuje także silniki do samolotów odrzutowych. Z tego też powodu, jeżeli pojawia się informacja o tym, że Rolls-Royce pracuje właśnie nad całkowicie nowym źródłem zasilania, to do głowy może nam przyjść nowa limuzyna o napędzie elektrycznym, czy też samolot o napędzie wodorowym. Tym razem jednak jest to coś zupełnie innego. Nie ma tutaj mowy ani o napędzie elektrycznym, ani wodorowym. Co więcej, nowe źródło zasilania nie jest przygotowywane ani dla samochodów, ani dla samolotów.