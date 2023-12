Rosja rozpoczęła produkcję przełomowego drona. Jak wiele zmieni Termit

Bezzałogowe helikoptery Termit wniosą możliwości bojowe Rosjan na nowy poziom

Najnowszy dodatek do floty dronów Rosji, Termit, stanowi unikalny i innowacyjny wkład w świat bezzałogowych statków powietrznych. Opracowany przez przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne Strela, będące częścią Grupy Kronstadt, Termit jest pierwszym i jedynym dronem helikopterowym opracowanym w Rosji, który został zaprojektowany zarówno do realizowania misji rozpoznawczych, jak i uderzeniowych. Niestety jest objęty tajemnicą, więc aż tak wiele na jego temat nie wiemy, ale jako że bazuje na cywilnym dronie SmartHELI-4501, możemy w pewnym stopniu przewidzieć jego możliwości.

Wiemy, że maksymalna masa startowa tego drona wynosi 450 kilogramów, jego masa własna sięga 270 kg, maksymalna prędkość dobija do 150 km/h, a ta przelotowa do 90 km/h. Termit ma móc wznosić się przynajmniej na 3500 metry wysokości i latać przez nawet 6 godzin z trzema wyrzutniami pocisków S-8L na pokładzie, które to mogą razić cele oddalone o 6 kilometrów. Warto jednocześnie podkreślić, że wojskowa wersja drona SmartHELI-4501 w postaci Termita, może różnić się w pewnych względach.

W ogólnym rozrachunku rosyjski dron Termit wyróżnia się na tle innych typów dronów pod wieloma względami, co wiąże się m.in. z jego formą wiropłata. W przeciwieństwie do dronów o stałych skrzydłach, które wymagają pasów startowych, Termit może startować i lądować w dowolnych miejscach, co jest idealne do przeprowadzania operacji w trudnym terenie. Cechuje go również charakterystyczna dla dronów typu quadkopter zdolność do unoszenia się nad obiektami, która gwarantuje Termitowi przewagę w precyzyjnym celowaniu i rozpoznawaniu w przeciwieństwie do dronów o stałych skrzydłach, które mogą tylko lecieć do przodu.

russia tested its self-developed unmanned attack helicopter pic.twitter.com/61hihvKfI3 — Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) November 27, 2023

Wiemy, że Termit może również autonomicznie śledzić i blokować się na celach, zmniejszając obciążenie pracy operatora i ryzyko, ale oczywiście nie jest wyłącznie pełen zalet. Termit ma również pewne ograniczenia, bo tak się składa, że jego niższa prędkość i pułap w porównaniu do dronów o stałych skrzydłach sprawiają, że jest bardziej podatny na ogień wroga i niekorzystne warunki pogodowe, a zauważalnie krótszy czas lotu ogranicza znacznie jego zasięg operacyjny.

Mimo swoich zalet i wad, rosyjski dron helikopterowy Termit stanowi znaczący krok w technologii latających bezzałogowców. Zwłaszcza dla Rosji właśnie. Dzięki połączeniu manewrowości, elastyczności i autonomicznych możliwości jest pewnego rodzaju świadectwem zaangażowania Rosji w rozwój jej technologii wojskowej, ale przed wysnuwaniem daleko idących wniosków, powinniśmy i tak poczekać do momentu, w którym rosyjskie wojsko rzeczywiście otrzyma wiele, a nie jedynie kilka egzemplarzy tego bezzałogowca, bo zważywszy na przeszłość Rosji, huczne ogłoszenie, to tylko ogłoszenie.