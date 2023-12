Najlepsze rozszerzenia VPN dla Google Chrome

Sieć VPN to sposób na to, aby dać Ci anonimowość podczas przeglądania internetu. Maskuje prawdziwe IP oraz lokalizację, pozwalając na dostęp do treści zablokowanych na bazie geolokalizacji. Ponadto maskuje transfer, dzięki czemu nikt nie podejrzy, jakie dane są przesyłane na linii użytkownik-serwer. Czym różnią się rozszerzenia VPN w przeglądarce Chrome od zwykłych sieci VPN?

Rozszerzenie VPN w Chrome – jak działa?

Gdy używasz sieci VPN na telefonie lub komputerze, zasada działania jest prosta – uruchamiasz aplikację, wybierasz odpowiadający Ci serwer i gotowe. Jej działanie obejmuje wszystkie połączenia z siecią, niezależnie od tego, z której przeglądarki czy aplikacji korzystasz. W przypadku przeglądarki mamy tu dodatek mający podobne zadanie, jednak działający tylko na transfer danych wykonywany za jej pośrednictwem. Co istotne – takie rozszerzenie w żaden sposób nie spowalnia ani nie ogranicza transferu. Masz to samo, co zwykle, ale bardziej prywatnie.

Większość rozszerzeń VPN nie wymaga podejmowania żadnych działań. Gdy są zainstalowane, rozpoczynają pracę w momencie uruchomienia przeglądarki internetowej. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne zalogowanie się do usługi. W zależności od dostawcy rozszerzenia różni się ilość dostępnych serwerów oraz potencjalnych lokalizacji.

Które rozszerzenie VPN do Chrome najlepsze?

Większość dostawców sieci VPN ma swoje wtyczki dedykowane dla przeglądarki Chrome. Działają one na zasadzie serwerów proxy, pozwalając na oszukiwanie robotów odczytujących dane lokalizacyjne. Niestety, często są reklamowane jako pełnoprawne VPN-y, co jest nadużyciem. Pamiętaj też o tym, że każda wtyczka VPN korzysta w mniejszym lub większym stopniu z Twoich danych prywatnych. Dlatego podczas wyboru ten aspekt był pod szczególną uwagą – nie chcemy przecież nikomu udostępniać informacji o sobie, prawda?

Oto, jakie wtyczki VPN nie są nachalne pod względem prywatności, zapewniają dużo opcji konfiguracji oraz dostęp do licznych serwerów na całym świecie:

NordVPN – proxy VPN, które zabezpiecza ruch internetowy i zmienia Twój adres IP. Oferuje przydatne funkcje dodatkowe, takie jak Threat Protection Lite do blokowania reklam i niebezpiecznych linków;

Surfshark VPN – proxy VPN, zamieni Twój prawdziwy adres IP na adres serwera VPN, nie prowadzi żadnych rejestrów aktywności użytkownika, pozwala omijać lokalne zapory sieciowe i odwiedzać cenzurowane strony;

ExpressVPN – rozszerzenie zostało zoptymalizowane pod kątem szybkości, dzięki czemu możesz cieszyć się wysoką prędkością pobierania, a gdy łączysz się z dowolną lokalizacją serwera ExpressVPN, otrzymujesz inny adres IP;

Private Internet Access VPN – usuwa reklamy, wyłącza trackery i blokuje wykrywanie WebRTC, może także zablokować nieuprawnionym osobom dostęp do kamerki i mikrofonu, wymusza również korzystanie z https

Cyberghost – pozwala anonimowo łączyć się z serwerami zoptymalizowanymi pod gry online i treści wideo, zmienia Twój adres IP, dając Ci możliwość odblokowania stron internetowych z ograniczeniami geograficznymi.

Gdzie znaleźć rozszerzenia VPN dla Chrome?

Jeśli szukasz rozszerzeń VPN dla Chrome, nie musisz przeglądać dziesiątek stron online. Wystarczy zajrzeć do Chrome Web Store. W tym celu wejdź do menu przeglądarki i wybierz “Rozszerzenia”, a następnie sklep Google’a. Tam wpisz w wyszukiwarce VPN i gotowe – pojawi się całą lista rozszerzeń. Jeśli masz na myśli jakieś konkretne, po prostu wpisz jego nazwę, a potem w normalny sposób zainstaluj dodatek.