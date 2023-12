Szykujcie portfele – znamy ceny smartfonów z serii Galaxy S24

Tyle będą kosztować smartfony Galaxy S24 w Europie. Zaskoczeni?

Pod wieloma względami seria Galaxy S24 zapowiada się bardzo interesująco. Co prawda Samsung już jakiś czas temu ujednolicił wygląd swoich smartfonów, więc w kwestii konstrukcji dużych zmian nie uświadczymy, przynajmniej jeśli chodzi o model podstawowy i ten z plusem. Galaxy S24 Ultra może natomiast nieco się różnić od swojego poprzednika, choć w dalszym ciągu nie ma mowy o jakiejś wielkiej rewolucji. Na to przyjdzie czas w kolejnych latach. Dużo więcej będzie się działo „pod maską”, bo południowokoreański gigant, planuje wprowadzić powiew nowoczesności za sprawą sztucznej inteligencji.

Pod tym kątem szykują nam się podobno „najinteligentniejsze smartfony w historii”, ale na potwierdzenie tych doniesień trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Jeśli interesują was wszystkie znane nam szczegóły tego, co do zaoferowania będzie miała nadchodząca seria, zapraszam was do osobnych zbiorczych artykułów.

Tymczasem zajmijmy się czymś o wiele istotniejszym – cenami. Do tej pory nie dostaliśmy zbyt wielu konkretów. Jedni mówili, że będzie drożej – co było dość zrozumiałe ze względu na planowane ulepszenia – inni z kolei prognozowali nawet lekkie obniżki lub pozostanie przy poprzednich cenach. Teraz dopiero serwis SamMobile ujawnił nam, nie tylko konfiguracje, w jakich będą dostępne modele Galaxy S24, ale przede wszystkim to, ile trzeba będzie za nie zapłacić. Są to kwoty podane w euro, więc te polskie z pewnością będą się nieco różniły, jednak dzięki nim możemy przynajmniej przewidywać, na co powinniśmy się szykować.

Dla przypomnienia, w dniu premiery za smartfony Galaxy S23 trzeba było zapłacić:

Samsung Galaxy S23 8/128 GB – 4599 zł

Samsung Galaxy S23 8/256 GB – 4799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB – 5799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8/512 GB – 6299 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB – 6799 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB – 7499 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1024 GB – 8699 zł

Samsung Galaxy S23

Europejskie natomiast zaczynały się od 949 euro za Galaxy S23 w najbardziej podstawowej wersji, 1199 euro za Galaxy S23+ oraz 1399 euro za model Ultra. Jak więc będzie to wyglądało w przypadku Galaxy S24? Zaskakująco.

Zgodnie z przeciekiem, Samsung ustali ceny na poziomie:

Samsunga Galaxy S24 (128 GB) – 899 euro,

Samsunga Galaxy S24 (256 GB) – 959 euro,

Samsunga Galaxy S24+ (256 GB) – 1149 euro,

Samsunga Galaxy S24+ (512 GB) – 1269 euro,

Samsunga Galaxy S24 Ultra (256 GB) – 1449 euro,

Samsunga Galaxy S24 Ultra (512 GB) – 1569 euro.

Jak więc widzicie, nie dość, że podwyżek (prócz modelu Ultra) nie będzie, to jeszcze przeciek wskazuje na obniżkę cen bazowych modeli, więc ten najbardziej podstawowy smartfon może kosztować w granicach 4399 złotych. Pamiętam jednak, że podobne plotki krążyły przed premierą Galaxy S23, więc traktowałabym je z odrobiną rezerwy. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, by dowiedzieć się, ile naprawdę przyjdzie nam zapłacić za modele z serii Galaxy S23, bo wydarzenie Unpacked odbędzie się już 17 stycznia.