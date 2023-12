Samsung wprowadza świetną funkcję w aplikacji Zdrowie. Oby wszyscy mogli z niej skorzystać

Aplikacja Samsung Zdrowie pomoże w codziennym przyjmowaniu leków

Apka Zdrowie, dostępna na smartfonach południowokoreańskiego giganta, pozwala nam monitorować stan zdrowia, dając dostęp do wszystkich danych pozyskanych przy pomocy smartwatcha. Oczywiście są tam też inne opcje, ale nie ma co ukrywać, że zapewne większość z nas jedynie do tego ją wykorzystuje, o ile w ogóle do niej zagląda, bo sporo danych można przecież sprawdzić bezpośrednio z poziomu zegarka. Myślę jednak, że z właśnie ogłoszonej nowości ucieszy się sporo osób. Aplikacja została bowiem wzbogacona o funkcję śledzenia leków.

W zasadzie już sama nazwa praktycznie wszystko wyjaśnia. Zadaniem tej funkcjonalności jest pomóc użytkownikowi w śledzeniu przyjmowanych przez niego medykamentów, zarówno tych bez recepty, jak i na receptę. Dzięki temu nie zapomnimy o ich regularnym przyjmowaniu, za co odpowiedzą powiadomienia. Świetną sprawą jest możliwość ustawienia „mocy” takich przypomnień. W zależności od tego, jak istotny jest dany lek i jak ważne jest, by został on przyjęty w określonym czasie, możemy ustawić poszczególne powiadomienia jako „silne” lub „delikatne”.

Jak już wcześniej wspomniałam, w aplikacji można wprowadzić nie tylko leki na receptę, ale również różne suplementy poprawiające ogólne samopoczucie – jeśli masz tendencję do zapominania o nich, ta nowość będzie dla ciebie idealna. Jest to więc funkcja, która pomoże zarówno chorym, jak i takim zwykłym użytkownikom, którzy nie muszą stale przyjmować żadnych leków, chcą jednak wspomóc swój organizm witaminami czy podobnymi dodatkami.

Co istotne, aplikacja Zdrowie, oprócz śledzenia leków i przypomnień, da również dostęp do podstawowych informacji na temat niektórych popularnych medykamentów. Znajdziemy tak ogólny opis, możliwe skutki uboczne czy ostrzeżenia o niepożądanych interakcjach z innymi przyjmowanymi lekami. Apka da też znać, o tym, by powstrzymać się przed jedzeniem czy piciem niektórych produktów, bo w połączeniu z aktualnie przyjmowanymi lekami mogą one źle reagować.

Wszystko brzmi świetnie i zapewne wielu z was pomyślało sobie, że z chęcią skorzystałoby z takiej nowości, ale mam niestety złą wiadomość. Przynajmniej na razie ta nowość trafi jedynie do użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Samsung nie zdradził, kiedy i czy w ogóle planuje rozszerzyć ją na inne rynki.