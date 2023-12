Innowacyjny silnik przetestowany. Producent przekonuje, że pozwoli osiągnąć prędkość 6500 km/h

Test silnika strumieniowego GE Aerospace przeprowadzono w Global Research Center w Niskayuna w stanie Nowy Jork. Pracowano na nim przez ostatni rok, a pełnowymiarowa wersja silnika ma zostać zaprezentowana w przyszłym roku.

Silnik strumieniowy GE Aerospace coraz bliżej

Zazwyczaj wykorzystujące powietrze silniki strumieniowe mogą zostać uruchomione, gdy pojazd osiągnie prędkość naddźwiękową większą niż Mach 3. Inżynierowie GE Aerospace opracowali jednostkę o podwójnym trybie działania (tzw. obrotowy silnik detonacyjny typu RDE), który jest w stanie pracować przy niższych prędkościach. Ta innowacja umożliwi napędzanym pojazdom osiągnięcie większego zasięgu i wydajniejszą pracę.

W miarę jak sektor lotniczy patrzy w przyszłość technologii hipersonicznej, GE Aerospace ma dobrą pozycję, mając odpowiednie możliwości, doświadczenie i skalę, aby być liderem w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań dla naszych klientów. Bardzo udana demonstracja DMRJ jest efektem naszej ponad 10-letniej pracy, w tym strategicznego przejęcia firmy Innoveering, która zapewniła wiodące technologie i doświadczenie w zakresie napędów hipersonicznych i silników strumieniowych. Amy Gowder, CEO GE Aerospace, Defense & Systems

Obrotowy silnik detonacyjny (RDE) jest podobny do silnika detonacyjnego impulsowego (PDE), takiego jak ten znany z niemieckich latających bomb V1 Doodlebug z II wojny światowej. Jednakże kluczowa różnica polega na tym, że podczas gdy PDE wymaga komór do oczyszczenia po każdej detonacji pulsacyjnej, w RDE fale krążą wokół komory spalania, dzięki czemu proces jest samowystarczalny.

Pojazd hipersoniczny wyposażony w silnik strumieniowy – wizja artystyczna /Fot. GE Aerospace

Rozwój silników strumieniowych jest kluczowym punktem odniesienia dla innych technologii hipersonicznych. GE Aerospace jest jedynym producentem z branży lotniczej stosującym kompozyty z osnową ceramiczną w turbinach wysokociśnieniowych w samolotach komercyjnych. Co więcej, inżynierowie GE Aerospace zademonstrowali niedawno pierwsze tranzystory MOSFET z węglika krzemu (SiC), które mogą pracować w temperaturach przekraczających 800oC. To pozwoli stworzyć skalowalną elektronikę zdolną do pracy w ekstremalnych temperaturach do sterowania i monitorowania pojazdów hipersonicznych w ekstremalnie wysokich temperaturach.

