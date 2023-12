W biurach Sony strzelają korki szampanów. PlayStation 5 bije rekordy – i to jak!

Konsola Sony PlayStation 5 zadebiutowała w listopadzie 2020 roku. Już pół roku później producent chwalił się 8 milionami sprzedanych modeli, a w czerwcu 2022 roku było to aż 20 milionów. A jak jest półtora roku później? Wynik może zaskakiwać – a Sony wyłącznie cieszyć.

PlayStation 5 hitem na całym świecie

Jak podaje agencja Reuters, w ciągu zaledwie roku sprzedaż konsoli Sony uległa podwojeniu i na koniec 2023 roku można powiedzieć oficjalnie, że swoich nabywców na całym świecie znalazło aż 50 milionów egzemplarzy. To wynik wręcz rewelacyjny, a co istotne – sprzedaż w ostatnim okresie napędzały różne promocje typu Black Friday, gdzie PlayStation 5 sprzedawało się w potężnych ilościach. Co ciekawe, PlayStation 4 przekroczyło liczbę 50 mln sprzedanych egzemplarzy w nieco krótszym czasie (dosłownie o tydzień), jednak PS 5 sprzedawane było w okresie pandemii, gdy były problemy z łańcuchem dostaw, a co za tym idzie – popyt był większy niż podaż.

Eric Lempel, wiceprezes działu Sony odpowiedzialnego za globalny marketing konsoli, zauważył, że producent przeprowadził doskonałą promocję swojego produktu, mając na myśli nie tylko ceny i dostępność PlayStation 5, ale także bogatą ofertę dla graczy. Jego słowa potwierdza poniższy wykres, pokazujący sprzedaż konsoli od momentu jej debiutu po dzień dzisiejszy.

Lempel dodał, że PlayStation 5 może jeszcze pobić rekordy. Jednym z ciekawszych związanych z konsolą wyników jest sprzedaż stworzonej na wyłączność gry Spider-Man 2, która była dostępna w dniu premiery PS-a. Ta gra to Spider-Man 2, której 2,5 mln kopii rozszeło się w zaledwie 24 godziny. Na tym nie koniec “ekskluzywów” – w styczniu przyszłego roku ma ukazać się zremasterowana wersja The Last of Us Part 2, a w lutym Final Fantasy VII Rebirth, który będzie na wyłączność tymczasową.

Jednak nie ma róży bez kolców. Odział Sony odpowiedzialny za PlayStation nie tylko odnosił sukcesy. Były również cięższe chwile. Zrezygnowano z połowy z dwunastu planowanych usług dla graczy, PlayStation Plus Collection, czyli możliwość grania w wybrane pozycje za darmo, została zlikwidowana z dniem 9 maja, a nabyte przez firmę Bungie zapowiedziało masowe zwolnienia i opóźnienie rozszerzenia Destiny 2.

Podany wynik sprzedaży pozwala jednak Sony patrzeć w przyszłość z optymizmem.