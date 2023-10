Sony nie chce, żebyś grał na własnym PlayStation 5. Zaraz… co?

Granie w chmurze, a nie lokalnie na PlayStation 5, czyli jak to Sony gra w szachy 5D

630 złotych – tyle rocznie musicie wydać na subskrypcję PlayStation Plus Premium, aby zapewnić sobie m.in. dostęp do funkcji strumieniowania gier z chmury, katalogu klasycznych gier oraz wersji próbnych wielu tytułów. Innymi słowy, ta najdroższa forma subskrypcji w ofercie Sony wyróżnia się zwłaszcza możliwością strumieniowania gier, czyli usługą, która nadchodzi na PlayStation 5 wielkimi krokami. Najpierw zostanie uruchomiona w Japonii (17 października), następnie w Europie (23 października), a finalnie w Ameryce Północnej (30 października).

Ta nowa funkcja, którą Sony oferuje członkom PlayStation Plus Premium, umożliwia strumieniowanie gier PS5 z katalogu gier PlayStation Plus, wersji próbnych gier i własnej biblioteki cyfrowej PS5 w jakości do 4K/60FPS. Innymi słowy, jest to zarówno kolejny krok przyzwyczajania nas do wersji cyfrowych, jak i tego, że wcale nie potrzebujemy wydajnego sprzętu, żeby grać w gry – do tego wystarczy byle smartfon czy laptop z dobrym Wi-Fi. Tyle tylko, że mając PlayStation 5, nierozsądne wydaje się granie w gry z wykorzystaniem strumieniowania z centrum danych… a przynajmniej z pozoru.

Grając na PlayStation 5 “lokalnie”, czyli odpalając grę fizycznie na swoim sprzęcie, zyskujecie zauważalnie wyższą jakość grafiki oraz płynność i nie musicie martwić się o prędkość łącza Internetowego czy awarię centrum danych. Z drugiej jednak strony strumieniowanie gier bezpośrednio na PlayStation 5 uwalnia was od potrzeby instalacji tychże tytułów i zajmowania cennej przestrzeni dyskowej, a na dodatek zmniejsza obciążenie sprzętu i tym samym zarówno zużycie energii, jak i generowany hałas.

Innymi słowy, strumieniowanie na PS5 sens ma…, ale głównie w przypadkach, kiedy chcemy szybko przetestować grę bez potrzeby jej pobierania oraz instalacji. Kiedy już uznamy, że dany tytuł jest godny naszego czasu, lepiej pobrać go, aby zapewnić sobie możliwie najlepsze wrażenia z gry. Bez takiego podejścia sens kupowania PlayStation Plus Premium głównie z myślą o usłudze strumieniowania na konsolę nie wydaje się zbyt rozsądne.