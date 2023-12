[Wideo] Test Steam Deck OLED – jest lepszy od poprzednika, ale czy każdy gracz go potrzebuje?

Wideorecenzja Steam Deck OLED

Steam Deck OLED to… tak, jak nazwa wskazuje nowy ekran OLED. Ma on przekątną 7,4 cala i rozdzielczość 1280 x 800 pikseli. To jedna z trzech głównych nowości konsoli. Kolejne to szybsze Wi-Fi w standardzie 6e oraz większy akumulator, który faktycznie jest w stanie wydłużyć czas pracy o deklarowane przez producenta 50%.

Steam Deck to duża, ale jedna z najwygodniejszych mobilnych konsol, choć można mieć zastrzeżenia co do jego wykonania. O ile wszystko jest bardzo dobrze spasowane, tak użyte materiały nie rzucają specjalnie na kolana. To do bólu plastikowy plastik. Po drugiej stronie mamy bardzo dobrą kulturę pracy. Steam Deck nie hałasuje, chyba że mówimy o jego bardzo przyzwoitej jakości głośnikach, oraz nie grzeje się w trakcie pracy.

A czym w ogóle jest Steam Deck? Jak działa, co uruchamia, w jakiej jakości i czy w ogóle go potrzebujesz? Na te i mam nadzieję wiele innych pytań odpowie nasza wideorecenzja. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, pytania lub uwagi, zapraszam do zadawania ich w sekcji komentarzy pod filmem.