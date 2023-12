Tecno Spark 20 Pro+ zbliża się do premiery. Wiemy już, co zaoferuje

Już niedługo czeka nas premiera Tecno Spark 20 Pro+. Przyjrzyjmy się mu bliżej

Ostatnio panuje dziwna moda na rozdzielanie serii i prezentowanie tych najlepszych modeli w innym terminie. Robi to Xiaomi, a teraz także Tenco. Chińska firma ogłosiła właśnie, że w styczniu czeka nas premiera trzeciego członka najnowszej serii Tecno Spark 20. Przy okazji pokazano również jego wygląd i ujawniono kilka szczegółów specyfikacji. W kwestii konstrukcji zdecydowanie jest na czym zawiesić oko, bo Spark 20 pro+ prezentuje się wspaniale, z zakrzywionym ekranem i taką samą krzywizną tylnego panelu, przez co boczne ramki są bardzo wąskie.

Ujawniony zielony wariant ze skórzanym wykończeniem ma złote dodatki, przykuwające spojrzenie. Cechą charakterystyczną jest też okrągły moduł aparatu, jest spory, ale to nie taki kolos, jaki możemy znać z niektórych flagowców. Wygląda to bardzo ładnie i elegancko, więc jeśli zależy wam na wyglądzie smartfona, to może być bardzo dobry wybór.

Wspomniana krzywizna obu paneli wynosi aż 56,5 stopnia. Z przodu dostajemy ekran AMOLED o nieznanej przekątnej z częstotliwością odświeżania 120 Hz i maksymalną jasnością na poziomie 1000 nitów. Sercem Tecno Spark 20 Pro+ będzie układ Helio G99, co jasno wskazuje, że pomimo wyglądu, którego nie powstydziłby się najlepszy flagowiec, będzie to model ze znacznie niższej półki, dzięki czemu jego cena też nie będzie wygórowana, jak zresztą wszystkich urządzeń producenta.

Z ujawnionych przez Tenco szczegółów wiemy również, że na czele potrójnej konfiguracji z tyłu stanie 108-megapikselowa jednostka główna. Obok niej zapewne dostaniemy aparat z obiektywem ultraszerokokątny i jakiś dodatkowy sensor – do pomiaru głębi lub makro, jako wypełnienie. Z przodu, w centralnie umieszczonym otworze znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie.

Dużym plusem z pewnością będzie fakt, że Tecno zaoferuje swój nowy model od razu z Androidem 14. Niby to powinno być oczywiste, skoro premiera systemu miała miejsce już jakiś czas temu, ale niektórzy producenci wciąż wypuszczają na rynek tańsze urządzenia ze starszą wersją oprogramowania. Tu tak nie będzie.

Tecno potwierdziło styczniową premierę smartfona, jednak na konkretną datę będziemy musieli jeszcze poczekać. Zapewne niezbyt długo i spodziewam się, że w nadchodzących dniach producent zdradzi nam więcej tajemnic nadchodzącego Spark 20 Pro+.