Ten elektryczny rower ma zachwycić nawet profesjonalistów

Elektryczne rowery Tesoro Neo Carbon chcą podbić twoje serce

Kiedy tylko wejdziemy na stronę Cannondale, przywita nas ogłoszenie związane z całkowicie nowym rowerem elektrycznym Tesoro Neo Carbon. Ten model jest “zupełnie nowym” dziełem, które ma sprawić, że “jazda do celu nigdy nie będzie taka sama”, a to dlatego, że w procesie jego projektowania firma zaczęła czerpać inspirację ze swojego roweru szosowego Synapse. Tak oto powstał model specjalnie zaprojektowany na rynek europejski, który łączy w sobie esencję profesjonalnego roweru szosowego z wygodami roweru miejskiego.

Tesoro Neo Carbon bazuje na ramie, której design jest inspirowany ramą ze wspomnianego roweru Synapse, który jest znany z wydajności i komfortu. Rower ten wyposażono w wewnętrznie poprowadzone przewody, zapewniając elegancki i gładki profil, oraz w widelce z karbonu serii 2. Dlatego właśnie ten e-bike waży zaledwie 16 kg, a choć producent nie wskazał, której wersji rozmiarowej dotyczy ta waga, najpewniej mowa o tym “tradycyjnym”, czyli rozmiarze MD, który znajduje się na samym środku w ofercie (XS, SM, MD, LG, XL).

Sercem tego e-bike jest nie tyle zestaw przerzutek, ile 250-watowy silnik Bosch Performance Line SX, zapewniający wspomaganie pedałowania do 27 km/h, który jest sparowany z akumulatorem PowerTube o pojemności 400 Wh. Jeśli to wam nie wystarczy, opcjonalnie można dorzucić do tego magazynu energii dodatkowy zestaw o pojemności 250 Wh, ale jeśli liczycie na jednoznaczne określenie zasięgu przez producenta, to was zasmucę – Cannondale się tym nie chwali.

Zamiast typowego ekranu dotykowego, który można znaleźć na wielu rowerach miejskich, projektanci Tesoro Neo Carbon postawili na uproszczony wyświetlacz na górnej rurze ramy, umożliwiający łatwe sprawdzanie statusu roweru w trakcie jazdy. Bardziej zaawansowani rowerzyści z pewnością docenią zastosowanie 12-biegowego zestawu SRAM, odporne na przebicie opony Vittoria Terrone Zero o wymiarach 700x35c na obręczach oraz układ hamulcowy w formie hydraulicznych hamulców tarczowych SRAM z tarczami o średnicy 160 mm.

Osprzęt uzupełnia płaska kierownica z ergonomicznymi uchwytami, oświetlenie przednie i tylne, mocowania na sakwy na tyle oraz błotniki. Wszystko to łączy się w bardzo przyjemny dla oka elektryczny rower miejski, który wyróżnia się jako wszechstronny i wysokowydajny e-bike, łączący w sobie emocje jazdy szosowej z praktycznością jazdy miejskiej. Tesoro Neo Carbon 2 jest dostępny w cenie 4999€, a model wyższej klasy Tesoro Neo Carbon 1, który doczekał się m.in. wyższej jakości przerzutek, kosztuje 5899€.