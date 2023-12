Naukowcy udowodnili, jak płetwy wielorybów mogą odmienić transport morski

Napęd pożerający fale, czyli jak zrewolucjonizować statki i transport morski

Z jednej strony transport morski jest kluczowy dla globalnego handlu, ale jednocześnie znacznie przyczynia się do globalnych emisji gazów cieplarnianych. Globalny przemysł żeglugowy odpowiada za około 2 procent globalnych emisji dwutlenku węgla. Głównym źródłem tych emisji jest spalanie paliw kopalnych, przez silniki i kotły statków. Te emisje nie tylko przyczyniają się do zmian klimatycznych, ale także wpływają na jakość powietrza, prowadząc do problemów zdrowotnych i szkód środowiskowych. Zmniejszenie emisji ze statków jest więc kluczowe dla łagodzenia zmian klimatycznych oraz ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Naukowcy opisali w swoim badaniu potencjalnie innowacyjny koncept napędu o przykuwającym uwagę określeniu, jako że mówimy tutaj o wave devouring propulsion, czyli “napędzie pożerającym fale”. Ten przejaw biomimikry (inspirowania się naturą) ma znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w przemyśle morskim, a tym dokładnie razem naukowcy postanowili zainspirować się ruchem płetw ogonowych wielorybów.

Specjaliści podjęli tę decyzję, aby zaprojektować system naśladujący efektywne wykorzystanie energii fal przez płetwy ogonowe wielorybów, który to potencjalnie może zaoferować alternatywę dla konwencjonalnie napędzanych paliwami kopalnymi statków. Poprzez zwiększanie ciągu za pomocą zanurzonych płetw wibrujących, ten napęd wykorzystuje naturalną energię fal, zmniejszając zależność od szkodliwych źródeł paliwa.

Napęd WDP może być stosowany w małych, bezzałogowych jednostkach i zintegrowany z hybrydowymi systemami napędowymi, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb morskich. Wykorzystując go, można znacznie ciąć wszelkie koszty paliwa, ale to nie jedyna zaleta, bo pośrednio tego typu napęd jest w stanie zapobiec przypadkowym wyciekom ropy, a tym samym zanieczyszczeniom wody oraz zakłóceniom życia morskiego. Trudno się więc dziwić, że związany z tą technologią projekt otrzymał finansowanie w ramach programu Transport Research and Innovation Grants (TRIG), bo samo jego wprowadzenie może odmienić aktualny stan transportu morskiego oraz związanych z nim kwestii środowiskowych.