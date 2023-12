Proces 3nm będzie powszechny – w połowie 2024 roku TSMC osiągnie 80% zdolności operacyjnej

Skąd taka zmiana? TSMC planuje osiągnąć 80% wydajności operacyjnej w drugiej połowie 2024 r. Skorzystają z tego takie firmy jak Qualcomm i MediaTek, które podpisały z producentem umowy dotyczące produkcji układów w litografii 3nm dla ich urządzeń. Dlatego Apple zacznie tracić swoją przewagę technologiczną, a konkurencja stanie się mocniejsza.

TSMC rozpędzi rynek urządzeń elektronicznych

Można zadać sobie pytanie – skoro proces 3nm jest taki dobry, dlaczego jak dotąd jedynym klientem TSMC pod tym względem było Apple? Odpowiedź jest banalna – ponieważ firmę z Cupertino po prostu na to stać. Koszt produkcji układów 3nm jest stosunkowo wysoki, a jak podają raporty, stworzenie ich dla M3, M3 Pro oraz M3 Max kosztowało okrągły miliard dolarów. Konkurencja musiała zatem sięgnąć głęboko do kieszeni, aby dojść do tego samego poziomu.

Tu ważna uwaga – produkcja dla Apple’a odbywała się w procesie o nazwie “N3B”, ale w 2024 roku zostanie wdrożona jego zaktualizowana wersja – N3E. Umożliwi to zwiększenie produkcji, co z kolei wpłynie na osiągnięcie wysokiej zdolności operacyjnej. Wniosek? Pojawi się więcej nowoczesnych urządzeń, a ich cena nie będzie już tak wysoka. To klasyczny przykład tego, jak upowszechnienie danego rozwiązania powoduje spadek cen.

The Elec donosi, że zarówno Qualcomm, jak i MediaTek wypuszczą odpowiednio Snapdragon 8 Gen 4 i Dimensity 9400 wykonane w procesie 3nm, zaś Apple zamierza również wypuścić „A18” dla iPhone’a 16 – prawdopodobnie również w tej technologii. To dla TSMC duży napływ zamówień i kolejny dochód, dzięki któremu będzie mogła rozwijać swoje rozwiązania. Według doniesień zamówienia na procesory M3 i A17 Pro pozwoliły producentowi zarobić aż 3,1 miliarda dolarów. A najlepsze dopiero przed nim.