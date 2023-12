Ubrania nowej generacji nadchodzą. Ten materiał połączył dwie najważniejsze cechy

Rewolucja na horyzoncie? Powstał materiał łączący przewodnictwo i elastyczność

Inteligentny materiał to potencjalnie rewolucyjny rodzaj dowolnej tkaniny, która to ma wbudowane cyfrowe lub elektroniczne komponenty (głównie czujniki oraz mikrokontrolery). Te elementy umożliwiają tkaninie np. reagowanie na zewnętrzne bodźce, a w tym temperaturę, światło, dźwięk czy ruch, co pozwala jej wykonywać funkcje wykraczające poza podstawowe funkcje zwykłego materiału. Od lat naukowcy zachodzą jednak w głowę, jak stworzyć inteligentny materiał, który nie tylko będzie cechował się właściwościami zbliżonymi do tego tradycyjnego, ale też rozszerzał je o wspomniany inteligentny sznyt.

Tak się składa, że w dziedzinie innowacji tekstylnych pojawił się właśnie nowy inteligentny materiał, który to wyróżnia się na tyle innych tym, że łączy elastyczność i przewodnictwo. Dzieło opracowane przez naukowców z Washington State University jest szczególnie innowacyjne, bo przyjmuje formę dwustronnego włókna, które może posłużyć do tkania materiału, wykazującego się znakomitym przewodnictwem elektrycznym, a do tego wysoką wytrzymałością i elastycznością.

Naukowcy dokonali tego w ciekawy sposób, bo poprzez połączenie celulozy bawełnianej z recyklingowanych koszulek z syntetycznym polimerem przewodzącym (polianilinie), co dało życie dwustronnemu włóknu, którego składniki zwalczają swoje wady. Krucha polianilina przestaje być krucha, kiedy łączy się z celulozą bawełnianą, a sama bawełna staje się “inteligentna”, dzięki integracji z polianiliną, co następuje w unikalnym procesie, w którym to roztwory obu substancji są wytłaczane z oddzielnych dysz, a następnie łączą się, tworząc pojedyncze włókno.

Takie włókno 2w1 poddano testom laboratoryjnym, w których to wykazały znakomite przewodnictwo elektryczne, jednocześnie zachowując wytrzymałość i elastyczność bawełny. Ba, włókna zostały już z powodzeniem wykorzystane w systemach tekstylnych do zasilania światła LED i wykrywania gazu amoniakowego, więc tego typu innowacja może wkrótce znaleźć zastosowanie w dziedzinach takich jak zdrowie, sport i obrona, bo na przykład w mundurach dla strażaków i żołnierzy, lub w odzieży fitness monitorującej stan ciała użytkownika. Aktualnie nie znamy jednak żadnych szczegółów co do jej komercjalizacji.