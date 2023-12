Nowe funkcje udostępniania NameDrop w iOS 17.2

Portfel Apple z szybkim udostępnianiem

Możliwość udostępniania zawartości portfela nie jest oczywiście nowością – o ile nie jest dozwolone dzielenie form płatności, to już karty pokładowe, przepustki, bilety i inną zawartość związaną z aplikacjami można było udostępniać za pomocą AirDrop lub (w szerszym zakresie) za pomocą standardowego menu udostępniania, więc przy użyciu Wiadomości, Poczty itp.

Nowa funkcja rozszerza działanie NameDrop, która początkowo służyła tylko do szybkiego przekazywania kontaktów. W iOS 17.2 funkcjonalność ta zostanie znacznie rozbudowana i pozwoli na przekazywanie danych z aplikacji portfel Apple. Co trzeba zrobić, by z niej skorzystać?

otwieramy aplikację Portfel (Wallet) na iPhone

wyszukujemy rzecz, którą chcemy przekazać

zbliżamy naszego źródłowego iPhone’a do innego iPhone’a

pod wybranym elementem pojawi się przucisk „udostępnij”

klikamy tenże przycisk i dane przekazywane są automatycznie z pomocą AirDrop na docelowe urządzenie

Wymagane jest oczywiście, by oba iPhone’y korzystały z iOS w wersji 17.2.

Zobacz także: W przyszłym miesiącu Apple wyda iOS 17.2 – oto najciekawsze nowości (chip.pl)

Co poza tym w iOS 17.2?

iOS 17.2 jest w ostatnim stadium testów. Poza udoskonaleniami w udostępnianiu ujrzymy w końcu długo zapowiadaną aplikację do prowadzenia dziennika osobistego (co podobno jest zbawienne dla psychicznego dobrostanu), współdzielone listy odtwarzania w aplikacji Apple Music, a także wzmocnienie zabezpieczeń iMessage poprzez możliwość weryfikacji kluczy kontaktów oraz drobniejsze zmiany kosmetyczne w Apple TV. Starsze iPhone’y 13 i 14 doczekają się także aktualizacji oprogramowania wprowadzającej zgodność z ładowarkami Qi2 i najprawdopodobniej rozszerzającej możliwość ładowania bezprzewodowego na takich ładowarkach do mocy 15 W (obecnie 7,5 W). iPhone 15 Pro i Pro Max zyska także możliwość nagrywania wideo z dźwiękiem przestrzennym.