Antywirus i VPN – połączenie idealne. Gdzie je znajdziesz?

Niestety, obecnie bez programu antywirusowego korzystać z internetu się nie da. Choć wbudowany w system Windows Defender sprawuje się świetnie, nie jest jednak perfekcyjny. O tym, z którego programu antywirusowego najlepiej skorzystać, piszę w osobnym artykule, gdzie prezentuję rozwiązania, jakie uzyskały najlepsze wyniki w testach ochronnych. Nie została w nich uwzględniona pełna funkcjonalność, a więc zaimplementowane rozwiązania i dodatkowe możliwości – takie właśnie jak VPN.

Czy każdy antywirus ma VPN?

Program antywirusowy ma za zadanie chronić system operacyjny przed różnymi szkodnikami, które można napotkać sieci lub też pobrać na dysk twardy. I to właśnie jego główne zadanie. Inne funkcje są tylko dodatkami, które jednak mają często kolosalny wpływ na komfort oraz satysfakcję z używania nie tylko oprogramowania, ale ogólnie przeglądania internetu. Dlatego rozwiązaniem idealnym jest korzystanie zarówno z antywirusa, jak i połączenia VPN. Producenci zauważyli już w tym potencjał i choć póki co nie każdy program ochronny ma możliwość ustanowienia swojego własnego połączenia virtual private network, to z roku na rok przybywa takich rozwiązań.

W chwili obecnej masz zatem dwa wyjścia. Pierwsze – kupić osobno program antywirusowy oraz VPN. Drugie – kupić program antywirusowy, który daje możliwość korzystania z VPN-u w ramach abonamentu. Tu zauważę od razu, że sieci VPN także mają same w sobie rozmaite mechanizmy ochronne, jednak nie są to aplikacje wyspecjalizowane pod tym kątem, dlatego też poziom dawanych przez nie zabezpieczeń nie może równać się z klasycznym antywirusem.

Które połączenie VPN + antywirus wybrać?

Obecnie na rynku istnieje kilka rozwiązań łączących w sobie VPN i antywirusa. W poniższym zestawieniu nie umieszczałem – z wymienionych przed chwilą względów – producentów VPN-ów oferujących ochronę, ale wyłącznie producentów antywirusów z opcją korzystania z własnego połączenia szyfrowanego. Wybór najlepszego dla Ciebie zależy przede wszystkim od indywidualnych wymagań, ponieważ w niektórych przypadkach ilość danych, jakie można przesłać/odebrać poprzez VPN, jest limitowana. Inni producenci antywirusów nie nakładają żadnych ograniczeń i w ich przypadku można dowolnie korzystać ze wszystkich możliwości bezpiecznej sieci.

A którzy pozwalają na korzystanie z antywirusa i VPN-ów? Oto ich zestawienie w kolejności alfabetycznej.

Avast Ultimate – w tym pakiecie antywirusowym znajduje się Avast SecureLine VPN, zapewniające prywatność jednym kliknięciem nawet w niezabezpieczonych i publicznych sieciach Wi-Fi. Zaletą jest możliwość automatycznego doboru optymalnego serwera lub jego wybór ręczny. W tym przypadku zapłacisz 139 zł za roczne użytkowanie jednego urządzenia z systemem Windows;

Avira Prime – ten antywirus ma w płatnym pakiecie nielimitowane połączenie VPN, przy wyborze opcji darmowej również jest ono dostępne, ale wówczas miesięczny limit danych wynosi 500 MB. Cena to 33 zł miesięcznie lub 200 za rok (w obu przypadkach ochrona obejmuje 5 urządzeń);

Bitdefender Total Security oraz Bitdefender Internet Security – w obydwu tych pakietach znajduje się bezpieczna sieć VPN zapewniająca pełną prywatność online i transfer 200 MB dziennie na objęte ochroną urządzenie. Koszt to 146,37 zł (1 urządzenie na 12 miesięcy) za Internet Security lub 248,15 zł (5 urządzeń na 12 miesięcy) za Total Security;

Malwarebytes Premium – bardzo wydajny antywirus z wbudowanym rozwiązaniem VPN. Jak podaje producent: “zabezpiecza połączenie Wi-Fi i zapewnia znacznie większą prędkość niż starsze sieci VPN”. A za ile? Cena za ochronę 5 urządzeń na rok to 299 zł, a za jedno na taki sam okres – 199 zł;

McAfee Total Protection – antywirus z możliwością korzystania z nielimitowanego rozwiązania Safe Connect VPN, dającego maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Dostępny w kilku różnych wersjach. Subskrypcja na jedno urządzenie na rok kosztuje 209 zł;

Norton 360 Deluxe – w oprogramowaniu zamieszczona została funkcja Secure VPN, oferująca szyfrowanie na poziomie używanym przez banki, a także szereg innych praktycznych dodatków służących ochronie prywatności. Ochrona obejmuje 5 urządzeń, a roczna subskrypcja to 129,99 zł;

TotalAV Antivirus Pro 2024 – producent oferuje wraz z antywirusem 50 serwerów w ponad 30 krajów świata, a z bezpiecznego VPN-u można korzystać nie tylko na komputerze czy laptopie, ale również na urządzeniach przenośnych. Zapłacisz równowartość 29 euro (czyli 125 zł) za ochronę trzech urządzeń z dowolnym systemem operacyjnym.

Jaki VPN wybrać?

Jeżeli często potrzebujesz połączenia VPN, wówczas warto wybrać program antywirusowy nie nakładający limitów na transfer danych. Gdy jednak taka konieczność zachodzi jedynie od czasu do czasu, możesz śmiało brać ten, który ma limit na wysokość transferu danych. W obu przypadkach zapewniasz sobie nie tylko prywatność, ale również ochronę przed szkodnikami z sieci – co jest niezwykle istotne.