Home Tech Windows 11 24H2 – czy to już wyczekiwany Windows 12?

Windows 11 24H2 – czy to już wyczekiwany Windows 12?

Jedna z plotek dotyczących daty debiutu systemu Windows 12 podawała, że ujrzy on światło dzienne w czerwcu 2024 roku, a więc już za niecałe siedem miesięcy. Być może jest to prawda, ponieważ pojawiły się informacje o Windows 11 24H2, a analitycy oceniają, że może być to nazwa robocza dla dwunastki. Jakie to informacje?