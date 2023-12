Wojsko Włoch z takim czołgiem będzie jeszcze potężniejsze

Leopard 2 A8 dla Włoch. Z takim czołgiem wojsko kraju będzie jeszcze potężniejsze

Włochy mają znacząco wzmocnić swoje możliwości wojskowe dzięki zakupowi Leoparda 2 A8, a więc najnowszej wersji niemieckiego czołgu podstawowego, co będzie stanowiło kluczowy krok w modernizacji włoskich sił lądowych. Nie jest to bowiem byle czołg, jako że został wyposażony w wielowarstwowe kompozytowe opancerzenie, łączące stal, wolfram, wypełniacz plastikowy i elementy ceramiczne. Tego typu połączenie oferuje lepszą ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami, ale zanim pancerz będzie miał cokolwiek do powiedzenia, do gry wchodzi aktywny system ochrony EuroTrophy, który może wykrywać i neutralizować nadlatujące przeciwpancerne pociski rakietowe.

Leopard 2 A8 ma ponadto dostęp do zaawansowanego systemu kontroli ognia, który to jest wyposażony w cyfrowy komputer balistyczny, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i stabilizowany celownik działonowego. Właśnie dzięki temu ten niemiecki czołg podstawowy (MBT) może precyzyjnie atakować wrogów w różnych warunkach, bo ten właśnie system jest nawet w stanie zwiększyć świadomość sytuacyjną załogi poprzez transmisję wideo i obrazowanie podczerwieni. Gdyby tego było mało, najnowszy Leopard zawiera również dodatkową jednostkę zasilającą zdolną do dostarczenia 20 kW energii elektrycznej, nawet gdy główny silnik jest wyłączony. Funkcja ta redukuje zużycie paliwa, hałas i sygnaturę termiczną, czyniąc czołg mniej wykrywalnym dla wrogich sensorów.

Włochy są obecnie w zaawansowanych negocjacjach z Niemcami w celu zakupu nieujawnionej liczby czołgów Leopard 2 A8. Umowa szacowana na wartość od 4 do 6 miliardów euro, jest częścią szerszego planu kraju, który ma na celu wyposażenie armii w ponad 250 nowoczesnych czołgów, co ma trwać w latach 2024-2037, z czego pierwsza partia 18 czołgów ma zostać dostarczona do niemieckiej armii w 2024 roku. Teraz dowiedzieliśmy się, że włoska firma obronna Leonardo i niemiecki KNDS zgodziły się wspólnie realizować program zakupu nowych czołgów podstawowych dla Włoch, co obejmie dostosowanie projektu Leopard 2A8 do nowych wymagań oraz wprowadzenie ich do produkcji wraz z rozwinięciem produkcyjnych zdolności we Włoszech.