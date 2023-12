Listopad należał do Xiaomi. Smartfony firmy sprzedawały się niczym świeże bułeczki

Takich wyników sprzedaży mogą Xiaomi pozazdrościć wszyscy producenci smartfonów

Za wcześnie jeszcze na podsumowanie ostatniego kwartału roku, ale dostaliśmy właśnie dane ukazujące nam kondycję rynku smartfonów w listopadzie 2023 roku. Raport obejmuje tylko Chiny, jednak daje nam wgląd w to, co dzieje się na jednym z największych rynków, jeśli chodzi o telefony. Warto jedynie pamiętać, że nie do końca są to dane miarodajne. Obejmują tylko listopad, a więc miesiąc, w którym – zwłaszcza w Państwie Środka – było bardzo dużo promocji. Począwszy od przypadającego na 11 listopada Dnia Singla, aż po Black Friday i Black Week – cały ubiegły miesiąc był niczym jedno, długie zakupowe święto.

Według firmy analitycznej BCI, wielkim wygranym okazało się Xiaomi, które wraz ze swoimi submarkami tylko w zeszłym miesiącu sprzedało około 5,2 mln urządzeń. Przy obserwowanych od ponad dwóch lat spadkach sprzedaży, jest to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza że firma odnotowała również 44-procentowy wzrost rok do roku. Dzięki temu Xiaomi udało się wspiąć na drugie miejsce jeśli chodzi o sprzedaż. Na szczycie podium znów znalazło się Apple, ale gigantowi udało się po prostu utrzymać to miejsce, bez wielkich wzrostów sprzedaży. Co ciekawe, w ostatnim tygodniu miesiąca chińskiemu gigantowi udało się nawet przebić giganta z Cupertino, nie jakoś znacznie, ale to na pewno satysfakcjonująca wygrana.

Listopad bezsprzecznie należał do Xiaomi i chociaż wciąż istnieje znaczna różnica pomiędzy wynikami sprzedaży obu tych firm, Xiaomi zdaje się bardzo szybko nadrabiać zaległości i brnie do przodu niczym burza. Dobre wyniki producenta pokazują nie tylko siłę marki na rodzimym rynku, ale też odporność i skuteczność w radzeniu sobie z trudnymi warunkami branżowymi. Można co prawda powiedzieć, że w listopadzie sprawa była znacznie ułatwiona, wystarczyło zaoferować dobre promocje – z jednej strony tak, ale z drugiej, konkurencja przecież nie spała.

According to BCI in November 2023, we were a top performer in the Chinese market with 5.2+ million activations, and huge growth in the high-end segment. pic.twitter.com/vJjvHnGlOW — Lei Jun (@leijun) December 11, 2023

Nie można też zapominać, że właśnie w zeszłym miesiącu Xiaomi coraz poważniej zaczęło wdrażać swój nowy system HyperOS, w dodatku wprowadziło też na rynek kilka nowych produktów spod marki Redmi, a nieco wcześniej, bo pod koniec października – także nowe flagowce. Producent miał więc ogrom nowości, które w połączeniu ze świetnymi ofertami, zaowocowały zwiększeniem sprzedaży. Grudzień pod tym względem również powinien wyglądać interesująco, ale na te wyniki musimy jeszcze poczekać.

Wracając do raportu, nietrudno zauważyć, że Huawei po raz kolejny odnotował znaczny wzrost sprzedaży w Chinach, plasując się obecnie na czwartym miejscu ze wzrostem o 74% w porównaniu z rokiem poprzednim. To również świetny wynik, zwłaszcza jeśli połączymy go z tym, jaki producent zanotował w zeszłym kwartale na rynku składaków. Wydaje się, że Huawei powoli zaczyna się podnosić po sankcjach nałożonych przez USA i ciekawie będzie obserwować dalsze działania firmy w dążeniu do odzyskania dawnej świetności.