Co dalej z projektem 116sos.pl? Ministerstwo Cyfryzacji zabiera głos w sprawie wsparcia dla osób w kryzysie

Zacznijmy od garści suchych statystyk: w ubiegłym roku na wspomniany numer 116 123 wykonano łącznie 116 448 połączeń. Łączny czas przeprowadzonych w tym czasie rozmów to zawrotne 14 230 godzin. Średni czas jednego połączenia to niemal 18 minut, ale każdy z przypadków w zasadzie wymaga indywidualnego podejścia. Jak usłyszeliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji, kilka razy w tygodniu konsultanci odbierają połączenie związane z próbą samobójstwa – taka interwencja może potrwać nawet kilka godzin (aż do przyjazdu powiadomionych o zdarzeniu służb).

Wyjątkowo szokujący wydał mi się fakt, że w 2023 roku raptem 38% połączeń wykonanych pod numer 116 123 zostało faktycznie odebranych. Zespół obsługujących go konsultantów składa się obecnie z około 40 osób i jak widać nie jest w stanie podołać takiej liczbie połączeń. Wydaje się więc, że konieczna jest jego rozbudowa, a to proces niełatwy nie tylko ze względów finansowych, ale również kadrowych – potrzeba ludzi z odpowiednim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb społeczeństwa, aż trudno uwierzyć, że projekt miał być finansowany z budżetu państwa tylko do maja 2024 roku.

Co resort cyfryzacji zamierza zrobić z projektem 116sos.pl?

Z ust ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego, usłyszeliśmy dziś pokrzepiające zapewnienie o przedłużeniu i rozbudowie wsparcia dla platformy 116sos.pl. Obecny budżet projektu wynoszący kilka milionów złotych zostanie być może wkrótce zwiększony (trwają w tej sprawie rozmowy z resortem finansów), aby przede wszystkim rozbudować zespół konsultantów na dyżurach i zwiększyć możliwości techniczne w zakresie obsługi zgłoszeń. Planowane jest również włączenie do platformy innych numerów pomocowych, a także wdrożenie rozwiązania do szybszego zgłaszania interwencji kryzysowych.

Minister @KGawkowski: Takie inicjatywy jak projekt https://t.co/ajFZMsAwUq powinny być standardem, dlatego będziemy zabiegać o to, by był kontynuowany. Co 10 minut ktoś dzwoni na infolinię, szukając pomocy w trudnej sytuacji życiowej. @NASK_pl @NiebieskaLinia pic.twitter.com/EZ81AkAGky — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) January 17, 2024

Nie da się ukryć, że dla dużego grona osób dorosłych, które z różnych względów przechodzą kryzys psychiczny, taka pomoc może się okazać nieoceniona. Już po samych statystykach widać, że potrzeby w tym zakresie są ogromne, a stan systemu zdrowia w Polsce opiekującego się sferą psychiczną pozostawia nadal wiele do życzenia. Wysokie ceny usług w sferze prywatnej często odcinają mniej zamożne osoby od źródła realnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Takie projekty jak 116sos.pl są więc na wagę złota, a ich finansowanie jest po prostu koniecznością.

Cieszę się, że obecnie zasiadający w resorcie cyfryzacji to rozumieją. Nie da się już obojętnie przechodzić obok danych dotyczących liczby zaburzeń psychicznych, z jakimi boryka się społeczeństwo, nie tylko w Polsce. Jeśli nowoczesne technologie da się zaprzęgnąć do skuteczniejszej walki o nasz dobrostan, podpisuję się pod tym obiema rękami. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada kolejne raporty z funkcjonowania projektu 116sos.pl, a ja sam nie omieszkam się o takie info w przyszłości upomnieć.