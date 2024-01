Ale mnie zasypało! To nie śnieg, tylko Acer idzie na rekord w liczbie premier sprzętu na targi CES 2024

Acer Swift Go 16/14 i Swift X 14

Zaczynamy więc od wspomnianego Core Ultra, czyli nowych procesorów, które z racji swojej kafelkowej konstrukcji (CPU+GPU+NPU) określane są największym przełomem od mniej więcej pół wieku historii produkcji chipów Intela. Ma je każdy z trzech laptopów Acera z serii Swift (Swift Go 16/14 do Intel Core Ultra 9, a Swift X 14 do Intel Core Ultra 7). Wszystkie świecą ekranami OLED (tryb 2,8K w 14-calowych i 3,2K w 16-calowym z odświeżaniem do 120 Hz), ale za przetwarzanie obrazu w serii Go odpowiada wbudowany w procesor moduł GPU Intel Arc. Wyższy poziom graficznych fajerwerków zapewni więc Swift X 14 z osobnym GPU firmy NVIDIA – do GeForce RTX 4070. Laptopy mają być dostępne od lutego, a ich ceny wynoszą odpowiednio 1149/1099/1799 euro.

Acer Aspire Vero 16 i Aspire Go 15/14

Procesor Intel Core Ultra ma również kolejna nowość w postaci plasowanego na nieco niższej półce cenowej laptopa Acer Aspire Vero 16. Jednostka z 16-calowym ekranem WQXGA (2560 x 1600 px) zwraca na siebie uwagę dbałością o środowisko naturalne – jej obudowa jest wykonana w 60% z tzw. PCR (ang. post-consumer recycled), czyli tworzywa pochodzącego z odzysku. Do tego mamy też touchpad wykonany z oceanicznego plastiku. Oczywiście samo opakowanie sprzętu jest też w pełni EKO (wykonane w 100% z recyklingu). Notebook przygotowano do pracy z najnowszym standardem Wi-Fi 7. Ceny Acer Aspire Vero 16, który znajdzie się w sprzedaży od marca zaczynają się od 1199 euro.

Bardziej przystępną cenowo propozycję, a jednocześnie dającą więcej swobody w wyborze CPU (Intel Core i3 z serii N albo AMD Ryzen serii 7000) stanowi notebook Aspire Go 14 z ekranem WUXGA (1920 x 1200 px). Uzupełnia go Aspire Go 15 z Intel Core i3 z serii N, który daje co prawda ciut więcej przestrzeni roboczej, ale za to o niższej rozdzielczości FHD (1920 x 1080). Ciekawostką w całej linii Aspire Go jest obecność nowego klawisza aktywującego funkcję Copilot, czyli asystenta AI w Windows 11. Acer Aspire Go 15 trafi na sklepowe półki w lutym, a jego cena zaczyna się już od 529 euro. Do marca trzeba będzie poczekać na Aspire Go 14 z Intelem lub AMD. To wydatek zaczynający się od 549 euro (Intel), a wariant z AMD – od 649 euro.

Acer Predator Connect X7 5G CPE i Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router

Robimy przerwę od laptopów i skręcamy w stronę routerów przeznaczonych dla graczy, które tym razem są owocem współpracy Acera z firmą Qualcomm. Jak wynika z samej nazwy, Predator Connect X7 5G CPE to połączenie modemu sieci komórkowej i routera Wi-Fi (w tym wypadku 5G i Wi-Fi 7 z trzema pasmami BE11000) oferujący przepustowość 3.5 Gbps i opóźnienie na poziomie zaledwie 1 ms. Acer twierdzi, że to pierwsze CPE z 5G i Wi-Fi 7 na świecie. Nazwa drugiego produktu (Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router) również ujawnia jego przeznaczenie – można go łączyć z systemami mesh, korzystającymi z technologii High-Band Multi-Link Simultaneous. Wszystko dla przyspieszenia transferów, minimalizacji opóźnień i lepszego pokrycia zasięgiem. Po ceny i dostępność obu produktów Acer odsyła po więcej informacji do swoich biur lokalnych.

Acer Aspire 3D 15 i Predator SpatialLabs View 27

Na koniec zostawiamy wisienkę w postaci powrotu na tzw. salony technologii 3D, tym razem bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych okularów. Wszystko za sprawą stereoskopowych wyświetlaczy w technologii SpatialLabs, które w połączeniu z systemem śledzenia ruchu galek ocznych użytkownika generują dla każdej z nich osobny obraz, który w ludzkiej percepcji nabiera trzeciego wymiaru. W laptopie Aspire 15 3D SpatialLabs Edition z ekranem UHD za przetwarzanie obrazu odpowiada GPU firmy NVIDIA (do GeForce RTX 4050). W konfiguracji można sobie zażyczyć wariant z procesorem Core i7 14. generacji i do 32 GB pamięci DDR5. Ceny sprzętu dostępnego od marca zaczynają się z poziomu 1499 euro.

Nieco więcej przestrzeni dla gamingowej rozrywki daje Predator SpatialLabs View 27, czyli 27-calowy monitor 4K z odświeżaniem 160 Hz. Sprzęt ma certyfikację NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, a technologia SpatialLabs TrueGame z użyciem shaderów i sterowników pozwala tworzyć indywidualne profile 3D dla różnych gier. Cena takiej zabawki to skromne 1999 euro, ale macie czas na uciułanie, bo sprzęt pojawi się dopiero w drugim kwartale tego roku. Po więcej informacji i nowości, które Acer przygotował na targi CES 2024 odsyłam tradycyjnie na stronę producenta i do profili społecznościowych.