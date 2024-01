Benchmarki Ryzen 7 8700G w sieci. Wiemy już, na co stać flagowca AM5

Wczoraj w sieci znalazł się benchmark innego układu AMD – Ryzen 5 8600G. Dowiedzieliśmy się z niego m.in. tego, że ma iGPU wydajniejsze niż karta graficzna Nvidii – GTX 1060. Można zatem się spodziewać, że przedstawiciel rodziny z “7” w nazwie będzie jeszcze lepszy. Czy tak jest rzeczywiście?

Co potrafi Ryzen 7 8700G?

AMD Ryzen 7 8700G jest pomyślany jako flagowiec linii APU AM5, czyli Hawk Point. Pod względem konstrukcji ma to być monolit, w którym znajduje się kombinacja rdzeni Zen4/RDNA 3. Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tu 8 rdzeni obsługujących 16 wątków, do tego 16 MB pamięci L3 oraz 8 MB L2. Bazowe taktowanie wynosi tu 4,20 GHz, a w trybie turbo sięga aż 5,10 GHz. Jego iGPU zawiera zbudowany na bazie RDNA-3 układ Radeon 780M z 12 jednostkami obliczeniowymi taktowanymi na 2,9 GHz. Co ciekawe – wspiera moduły pamięci 256 GB DRAM.

Testy zostały wykonane na platformie składającej się z płyty głównej ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI z 32 GB pamięci DDR5-4800, jednak należy pamiętać, że APU Hawk Point jest kompatybilne z nowszymi rodzajami pamięci, dzięki czemu iGPU może wypadać jeszcze lepiej. Póki co w teście OpenCL procesor uzyskał 29244 punkty, a przy Vulkan – 35427 punktów W pierwszym przypadku jest to wzrost o 15%, a w drugim o 18% w porównaniu z modelem Ryzen 5 8600G (jest wyposażony w Radeon 760M iGPU).

A jak wypada to na tle innych układów? Tutaj pokazuje to poniższe zestawienie. Trudno mówić, abyśmy mieli do czynienia z topowym modelem, aczkolwiek nie oznacza, że to słaby układ.

Oficjalnej prezentacji oraz zaprezentowania możliwości procesora oczekujemy podczas targów CES 2024, które właśnie się rozpoczęły.