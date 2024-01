Mała rzecz, a ucieszy graczy. Asus prezentuje ROG NUC – gamingowy mini-PC

Miniaturowe komputery NUC (Next Unit of Computing) to wynalazek Intela, który pojawił się na rynku ładnych parę lat temu. Choć ostatnio panowała cisza w tym temacie, sytuacja ta uległa zmianie. Asus porozumiał się z Intelem i wiadomo już, że wprowadzi na rynek co najmniej dwa takie urządzenia. Jako że są przeznaczone dla graczy, zasilą rodzinę sprzętów ROG (Republic of Gamers). Poznaliśmy ich specyfikację.

ROG NUC – specyfikacja i możliwości

Oba urządzenia znajdują się w obudowie otwieranej bez konieczności używania narzędzi. Ich wymiary są takie same: 144 x 112 x 41 mm, a więc nie zajmują dużo miejsca. Ważą zaledwie 800 g. Jak podaje Asus, otwarcie NUC-a i wymiana podzespołów, a potem zamknięcie urządzenia można wykonać w czasie poniżej 10 minut. A co w środku? To zależy od modelu. Mamy je dwa – ROG NUC RNUC14SRKU7168A0I oraz ROG NUC RNUC14SRKU9189A0I. Pierwszy korzysta z procesora Intel Core Ultra 7 155H, drugi – Intel Core Ultra 9 185H. Oba są zoptymalizowane pod kątem wydajności, co ma przełożyć się na płynną rozgrywkę.

Każdy z modeli ma dwie karty graficzne – zintegrowaną Arc oraz GeForce RTX. W przypadku RNUC14SRKU7168A0I jest to GeForce RTX 4060, przy RNUC14SRKU9189A0I mamy RTX 4070. Obiecuje to świetne efekty wizualne i możliwość zabawy w rozdzielczości 4K. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM to 32 GB. W każdym modelu znajdują się trzy sloty M.2 2280 PCIe Gen4x4.

Asus zaimplementował w NUC-ach najlepsze rozwiązania dotyczące połączeń bezprzewodowych i kablowych. Mamy tu Intel Killer WiFi 6E AX1690i, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0. Urządzenie można stać lub leżeć, a podświetlenie ARGB, kontrolowane za pomocą aplikacji ROG Armory Crate, pozwala na dostosowanie efektów świetlnych.

Niestety, tak istotnych informacji, jak data premiery czy ceny nie podano. Nie wiadomo także, czy każde z urządzeń będzie sprzedawane w kilku wariantach różniących się ilością miejsca na dysku i pamięci RAM, czy też każde będzie miało swój zdefiniowany standard. Zapewne do wiemy się tego już niedługo. Póki co całość prezentuje się obiecująco i może być hitem na rynku gamingowym.