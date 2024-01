Zaczęło się. Chiny testują potężny okręt w dążeniu do morskiej supremacji

Chiny testują pierwszą fregatę typu 054B. Ten okręt będzie arcyważny dla państwa

Zacznijmy od tego, że typ 054A to chińskie fregaty wielozadaniowe o wyporności 4000 ton, które weszły do służby w 2007 roku. Są mniejsze i bardziej zwrotne względem niszczycieli oraz krążowników, ale na tle okrętów patrolowych mają znacznie potężniejsze uzbrojenie. Nowy typ 054B ma z oryginałem wiele wspólnego, choć jednocześnie jest względem niego znacznie większy, jako że mierzy 147 metrów długości i 18 metrów szerokości (to więcej niż kolejno 134 i 16 metrów typu 054A), a wypiera 6000 ton. Innymi słowy, chińskie fregaty typu 054B to rzeczywiście okręty nowej generacji i tempo prac nad nimi wskazuje, że rzeczywiście trafią na służbę marynarki wojennej Chin już w połowie lat 20. XXI wieku.

Czytaj też: To nie żart. Chiny przygotowują się do zniszczenia najlepszego lotniskowca USA

Właśnie dowiedzieliśmy się, że pierwsza fregata typu 054B, która została zwodowana 26 sierpnia, rozpoczęła swoje pierwsze próby, co jest kluczowym etapem w drodze fregaty do aktywnej służby. Potwierdza to szereg zdjęć, które przedstawiają okręt nawigujący po rzece Huangpu i akurat powracający do portu. Warto zauważyć, że okręt wciąż ma na pokładzie czerwoną powłokę przeciwrdzewną, co wskazuje na trwające prace przed formalnym przekazaniem go do PLAN na jeszcze ważniejsze próby służbowe, po których nadejdzie czas na oficjalne wdrożenie fregaty na służbę.

Czytaj też: Chiny wyłączą czołgi przeciwnika na polu walki. Takiej broni nikt się nie spodziewał

Nowe zdjęcia zapewniły nam jeszcze lepszy wgląd w budowę tychże nowych fregat Chin, które zgodnie z oczekiwaniami są znacznie bardziej zaawansowane w kwestii uzbrojenia oraz ogólnego projektu w porównaniu z fregatami typu 054A. Najważniejsze elementy sprowadzają się do systemu wyrzutni pionowej H/AKJ-16 z 32 komorami, w których mogą znaleźć się pociski przeciwlotnicze średniego zasięgu HQ-16 i torpedy Yu-8, dwóch poczwórnych wyrzutni dla pocisków przeciwokrętowych oraz 100-milimetrowego działa głównego, systemu CIWS typu 1130, dodatkowych wyrzutni lekkich torped oraz systemu rakietowego HQ-10.

Czytaj też: Chiny pochwaliły się ich najnowocześniejszym systemem obrony

Najnowsze zdjęcia rozwiały również spekulacje dotyczące systemu napędowego, potwierdzając użycie napędu typu CODAD oraz potwierdziły znaczące wysiłki Chin na rzecz redukcji sygnatury radarowej. Widać to w szeregu cech konstrukcyjnych (np. osłon na otworach wentylacyjnych), które mają na celu minimalizację sygnatur radarowych i podczerwonych. Wiele szczegółów może jednak się zmienić, bo kolejna fregata typu 054B jest w końcowej fazie wyposażania w stoczni i oczekuje się, że wkrótce rozpocznie próby. Obecnie nie trwa budowa okazalszej liczby fregat typu 054B, co sugeruje rozsądne podejście Chin co do fazy prób przed przejściem do pełnoskalowej produkcji.