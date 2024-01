To nie żart. Chiny przygotowują się do zniszczenia najlepszego lotniskowca USA

Chiny odtworzyły makietę amerykańskiego lotniskowca USS Gerald R. Ford tylko w jednym celu

Wyobraźcie sobie, że jesteście trenerem drużyny sportowej lub zawodnika, który przygotowuje się do sparingu z jasno określonym rywalem. Wtedy tradycyjne treningi spadają na drugi plan, bo najważniejsze staje się to, jak przygotować się pod to konkretne wyzwanie. To samo w sobie rozpoczyna proces analizy możliwości drużyny lub zawodnika po drugiej stronie. Takie podejście jest podstawą ku temu, aby przygotować “swoich” możliwie najlepiej pod konkretne wyzwania, którym będą musieli stawić czoła. To właśnie robią Chiny z USA. Przygotowują się do tego, jak zniszczyć klejnot amerykańskiej marynarki.

Chiny regularnie wspominają o swoich możliwościach co do zwalczania okrętów oraz lotniskowców. Pamiętajmy, że USA stanowią potęgę w tym sektorze uzbrojenia i są niezrównane w kwestii liczby lotniskowców, więc Chiny w tych słowach praktycznie jednoznacznie odwołują się właśnie do Stanów Zjednoczonych. To wprawdzie tylko spekulacje, ale zważywszy na to, że na pustyni Taklamakan w chińskiej prowincji Xinjiang powstała właśnie instalacja przypominająca amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, wydaje się to wręcz pewne.

Najnowsze zdjęcia satelitarne z Planet Labs pokazały światu uderzająco dokładny zarys lotniskowca USS Gerald R. Ford na pustyni Taklamakan, który nie tylko przypomina go swoimi wymiarami, ale także zawiera jego bardzo charakterystyczne cechy z czterema torami katapult elektromagnetycznych na czele. Wokół tej makiety znajdują się różne maszty, które zapewne symulują sygnaturę radarową lotniskowca, co umożliwia Chinom zweryfikowanie swojej technologii wykrywania i nauczenie się schematów, które potencjalnie mogą przyspieszyć wykrycie USS Gerald R. Ford podczas jego misji.

Proces budowy takiej makiety nie jest długi czy skomplikowany. Rozpoczął się w listopadzie 2023 roku i był tak naprawdę kontynuacją praktyki odwzorowywania amerykańskich lotniskowców przez Chiny, która trwa od 2021 roku. Nie jest to jednak wyłącznie zabawa na pokaz, bo Chińczycy ciągle rozwijają swoje zdolności przeciwokrętowe poprzez tworzenie coraz to bardziej zaawansowanych pocisków przeciwokrętowych. Jednocześnie zdolność tego państwa do wykrywania i śledzenia lotniskowców USA znacznie się rozwinęła w ostatnich latach, a makiety tego typu były i nadal są w tym wszystkim bardzo ważnym elementem.