Chiny i Rosja mają sieć odporną na ataki hakerów. Wykorzystuje technologię przyszłości

Podstawę funkcjonowania tej nowatorskiej sieci stanowi satelita Mozi, który ma rzekomo zapewniać możliwość prowadzenia komunikacji kwantowej na dystansie niemal czterech tysięcy kilometrów. Jeśli zaś chodzi o samą technologię, to szyfrowanie komunikacji kwantowej opiera się na zasadach mechaniki kwantowej, za sprawą których możliwe jest tworzenie bezpiecznych kanałów komunikacji.

Brak możliwości niepożądanego wglądu jest cenny nawet w przypadku prywatnej i niespecjalnie “cennej” z punktu widzenia społeczeństwa komunikacji. A co dopiero powiedzieć o naprawdę istotnych dziedzinach, takich jak finanse, wojskowość czy administracja, gdzie ewentualne ataki hakerskie mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje?

Informacji w tej sprawie dostarcza South China Morning Post. Z dostępnych danych wynika, jakoby testy rosyjsko-chińskiej sieci odbywały się między stacją naziemną zlokalizowaną niedaleko Moskwy, a inną, znajdującą się niedaleko Urumczi. To właśnie na tej linii naukowcy przesłali dwa zakodowane obrazy, które zabezpieczono z wykorzystaniem kluczy kwantowych.

Kwantowa sieć komunikacyjna przetestowana przez Chiny i Rosję wykorzystuje wystrzelonego w 2016 roku satelitę Mozi

Dlaczego to właśnie komunikacja kwantowa ma stanowić rozwiązanie problemu ataków hakerskich? Wszystko za sprawą szyfrowania z wykorzystaniem kluczy kwantowych, co uniemożliwia dostęp do poufnych informacji przypadkowym osobom. Niestety, możliwości wynikające z naziemnej dystrybucji takich kluczy są bardzo ograniczone, co wynika z utraty fotonów w czasie pokonywania dużych odległości. W takich okolicznościach komunikacja może być prowadzona na dystansie “tylko” 1000 kilometrów.

Z udziałem satelity Mozi, wystrzelonego w 2016 roku, sytuacja diametralnie się zmienia. W grę wchodzi bowiem tworzenie sieci komunikacyjnych obejmujących odległości liczone w tysiącach kilometrów. Według części ekspertów Rosjanie zamierzają utrzymać miano liderów rozwoju tej niezwykłej technologii oraz zaprosić do współpracy inne państwa zrzeszone w ramach inicjatywy BRICS, takie jak Brazylia, Indie czy Republika Południowej Afryki. Czy inne kraje, których interesy polityczne niekoniecznie pokrywają się z interesami sygnatariuszy BRICS, będą miały powody do zmartwień?