Znaleźli ogromne złoża cennego pierwiastka. Dzięki niemu produkcja elektryków nabierze tempa

Tak niesamowitego odkrycia dokonano na terenie powiatu Yajiang w południowo-zachodniej prowincji Syczuan. Jak przekazali przedstawiciele tamtejszego ministerstwa zasobów naturalnych, chodzi o pokłady litu opiewające w nawet milion ton. Ten metal jest uznawany za niezwykle cenny, o czym najlepiej świadczy fakt, że czasami określa się go mianem białego złota.

Dodajmy do tego, iż Chińczycy znajdują się w czołówce krajów wykorzystujących lit, choćby ze względu na dominującą pozycję na rynku produkcji elektrycznych samochodów. Te wykorzystują zazwyczaj akumulatory oparte na licie do magazynowania energii. I choć inżynierowie z całego świata szukają alternatyw dla takich litowych baterii, to na obecną chwilę ich dominacja wydaje się niezagrożona.

Co ciekawe, choć szacuje się, że Chiny posiadają około siedmiu procent globalnych zasobów litu, to kraj ten odpowiada za niemal połowę wykorzystania tego pierwiastka. Właśnie dlatego znalezienie rozległych zasobów tego kosztownego składnika akumulatorów może dołożyć cegiełkę do budowanej przez chińskie władze niezależności od dostaw litu z zewnątrz. Te są oczywiście obecnie nieodłącznym aspektem.

Chiny odpowiadają za około 70% produkcji elektrycznych samochodów. Jest to jedna z przyczyn stojących za ogromnych zapotrzebowaniem tamtejszego przemysłu na lit

Z szacunków ekspertów wynika, że Chińczycy odpowiadają za około 70% produkcji elektrycznych samochodów. Ten azjatycki kraj nie jest jednak jedynym, który mógł się w ostatnim czasie pochwalić imponującymi znaleziskami dotyczącymi litu. Nie sposób pominąć doniesienia płynące z Tajlandii, gdzie rzekomo zlokalizowano nawet większe złoża, bo opiewające na 14,8 milionów ton.

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące ubiegłego roku, to w czołówce producentów litu znalazły się kolejno: Australia, Chile, Chiny, Argentyna oraz Brazylia. Liderem w zakresie posiadania największych rezerw jest natomiast Boliwia, a w gronie takich krajów znalazłyby się także Stany Zjednoczone. W kontekście informacji z Tajlandii należy natomiast mieć na uwadze fakt, że kraj ten może wkrótce wskoczyć do takich zestawień. Jeśli tamtejszej rewelacje zostaną potwierdzone, to będzie to naprawdę wielką wiadomością.