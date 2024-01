Słynne Bayraktary dostały Pustynne Żądła. Tureckie drony sięgną po nowe bomby

Drony Bayraktar TB2 doczekały się integracji bomb Desert Sting

W ramach współpracy między emiracką grupą obronną Edge i turecką firmą Baykar drony Bayraktar TB2 doczekały się kolejnego potężnego uzbrojenia, zwiększającego spektrum ich możliwości. Przypomnę tylko, że Bayraktar TB2 to rodzaj taktycznych dronów klasy MALE, a więc wznoszących się na średnią wysokość oraz mogących pozostawać w locie przez dłuższy czas, który już ugruntował swoją reputację pod względem efektywności w misjach obserwacyjnych, rozpoznawczych i bojowych. Niezmiennie te drony są produkowane przez Baykar, czyli tureckiego producenta, któremu udało się sprzedać je do wielu krajów.

Bomby Desert Sting zostały z kolei opracowane przez Halcon Systems, czyli spółkę zależną EDGE Group w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ta rodzina inteligentnych mikro bomb występuje w różnych rozmiarach, bo wariantach DS-5, DS-8, DS-16 i DS-25, z czego każdy jest zaprojektowany do konkretnych potrzeb operacyjnych. Bomby te lecą w kierunku celu bezwładnościowo, a ich precyzję wspomaga zarówno system GPS, jak i system laserowy, oferując tym samym bardzo dużą precyzję co do trafiania w cel.

Sama udana integracja wariantu Desert Sting 16 do bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar TB2 jest częścią strategicznego sojuszu między Edge a Baykar. Proces ten ma się zakończyć do końca roku, a aktualne plany obejmują również włączenie innych bomb z serii Desert Sting na pozostałe drony firmy Baykar.

Samo wdrożenie bomb Desert Sting do Bayraktar TB2 stanowi strategiczne rozszerzenie opcji uzbrojenia UAV i zapewnia szerszy zakres możliwości operacyjnych. Ten krok nie tylko wzmacnia taktyczne zdolności tureckich dronów, ale także stanowi przykład rosnącej współpracy i wymiany technologicznej w sektorze obronnym na świecie. Jest też świetną wiadomością dla użytkowników TB2, którzy będą mogli uzbrajać je również w broń od EDGE Group.