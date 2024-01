Flagowe smartfony Galaxy S24 nawet 800 złotych taniej w Plusie

Promocja na smartfony Galaxy S24 w Plusie

Tegoroczna premiera serii Galaxy S24 upłynęła nam pod hasłem Galaxy AI. Samsung skupił się na funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją, które wynoszą korzystanie ze smartfona na zupełnie nowy poziom. Prócz tego nie zabrakło ulepszeń specyfikacji i drobnych zmian konstrukcyjnych, ale w gruncie rzeczy wszystko rozbija się o SI. Galaxy AI to nowy rozdział w historii smartfonów, a korzystając premierowych urządzeń będziemy mieli dostęp do takich funkcji, jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas rozmów telefonicznych, nowe opcje edycji fotografii czy ulepszenia związane z robieniem zdjęć. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych flagowców, zapraszam was do naszego premierowego tekstu i pierwszych wrażeń ze spotkania z Galaxy S24.

Po debiucie w połowie miesiąca przez ostatni dwa tygodnie obowiązywały promocje przedsprzedażowe, ale te już minęły. Na szczęście nie jest to koniec atrakcyjnych ofert, bo w sieci Plus pojawiła się opcja sporej oszczędności sięgającej nawet 800 złotych przy wyborze wariantu z rozłożeniem płatności na 12 rat (więcej informacji znajdziecie tutaj).

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB można zaoszczędzić 800 złotych

Całkowity koszt zakupu wynosi 5798,96 złotych – 599 złotych na start oraz 12 rat po 433,33 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 złotych),

Całkowity koszt zakupu wynosi 3498,88 złotych – 349 złotych na start oraz 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 złotych),

Całkowity koszt zakupu wynosi 4598,96 złotych – 449 złotych na start oraz 12 rat po 345,83 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199,04 złotych),

Całkowity koszt zakupu wynosi 3798,84 złotych – 399 złotych na start oraz 12 rat po 283,32 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 złotych),

Całkowity koszt zakupu wynosi 6399,04 złotych – 649 złotych na start oraz 12 rat po 479,17 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 złotych).

Przy okazji warto zaopatrzyć się też w nowy abonament, a właściwie… w dwa abonamenty, bo wciąż trwa promocja „Dwa abonamenty w cenie jednego”. Kupując jeden z powyższych modeli, można zyskać dwie umowy w cenie jednej, płacąc za nie 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do najszybszego 5G w Polsce – aby z niego korzystać, oczywiście należy znajdować się w zasięgu sieci.