Seria Galaxy S24 tuż za rogiem, a oto powód, dla którego zamówienia warto rozważyć już teraz

Liczba przecieków związana z nadchodzącą premierą serii Galaxy S24 przypomina już bardziej skumulowaną falę tsunami. Uważnie śledzimy wszelkie doniesienia i wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia ze smartfonami o wysokiej zawartości sztucznej inteligencji na milimetr kwadratowy. Poza przeciekami ujawniającymi wygląd i specyfikację poszczególnych modeli serii, do Sieci przedostają się ponadto informacje dotyczące przewidywanych cen. Wygląda na to, że Koreańczycy planują również dodatkową niespodziankę dla tych, którzy zdecydują się zamówić sprzęt w przedsprzedaży.