Test Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC?

Wraz z kartą otrzymujemy tylko przejściówkę zasilania na 2×8-pin. Szkoda, że nie ma holdera, który w przypadku tego modelu mógłby się przydać. Sama przejściówka przyda się, jeśli nie macie zasilacza ze złączem 12VHPWR.

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC wygląda naprawdę świetnie. Seria Aero jest jedną z moich ulubionych jeśli chodzi o białe karty i ten model również prezentuje się znakomicie. Mamy małe podświetlenie RGB z boku, a całość jest właśnie biało-srebrna. Jeśli planujecie zestaw w takiej kolorystyce to karta idealnie się w niego wpasuje. Całość jest też bardzo dobrze wykonana. Mamy metalowy backplate z wycięciem pozwalającym na przepływ powietrza. Obudowa nie ugina się pod naciskiem, a jakość zastosowanych elementów jest znakomita.

Wymiary to 300 x 130 x 57,6 mm, a całość wazy ok. 1,25 kg. Nie jest to długi model, ale jak zawsze wymaga sprawdzenia, czy na pewno zmieści się w Waszej obudowie. Za chłodzenie odpowiadają trzy 90 mm wentylatory, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Całość pracuje półpasywnie, więc w spoczynku będziecie mieli idealną ciszę. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy dołączoną wcześniej wspomnianą przejściówkę. Szkoda jednak, że nie ma po prostu złączy 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć moc 700 W. Złącza obrazu niczym nie zaskakują: 3x DisplayPort 1.4a i 1x HDMI 2.1a.

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC ma podwójny BIOS, a taktowanie boost na obu jest takie samo: 2565 MHz. Widać tutaj większe OC względem modeli bez fabrycznego podkręcenia, które mają boost na poziomie 2475 MHz. Przełącznik znajduje się z boku i bez problemów możecie zmienić wybrany tryb pracy. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2653 MHz.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości mamy oczywiście do czynienia z bardzo dobrymi wynikami. Bez problemów możecie odpalać gry na maksymalnych detalach i cieszyć się z płynnej rozgrywki.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości parametr 1% poniżej pozostaje na poziomie powyżej 60 fps. Tutaj więc również możecie odpalać gry nie obawiając się o wydajność.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 mamy 4 gry ze średnio powyżej 60 fps. Tutaj jednak przyda się już DLSS, o ile dany tytuł umożliwia jego włączenie.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 możecie spokojnie włączać ray tracing w grach – w każdym tytule zanotowałem średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 w bardziej wymagających tytułach przyda się już DLSS nawet w trybie jakość, aby uzyskać średnio powyżej 60 fps. Natomiast w 3 grach nadal mamy bardzo dobre wyniki.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości wyniki są już niskie i tutaj zdecydowanie trzeba włączyć DLSS, a nawet generator klatek.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Wyniki po włączeniu DLSS: Jakość są bardzo wysokie. Generator klatek pomaga jeszcze mocniej w przypadku Cyberpunk 2077, ale w Dying Light 2 wielkich różnic nie ma.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 DLSS: Jakość zapewnia już średnio 60 fps, ale warto rozważyć dodanie generatora klatek – będziecie mieli powyżej 100 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przyda się już generator klatek, choć w Cyberpunk 2077 nadal brakuje 1 fps do 60. Tutaj w bardziej wymagających grach warto rozważyć zmianę trybu DLSS na inny.

Temperatury

Karta przy obu BIOSach jest chłodna. Tutaj nie ma kompletnie obaw o przegrzewanie się Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC czy o naprawdę wysokie temperatury.

Głośność

W trybie OC karta mogła by być trochę cisza. Oczywiście 41,3 dBA też nie powinno przeszkadzać, ale inne modele mające trzy wentylatory potrafią lepiej wypadać. Ale już w trybie Silent jest naprawdę cicho, więc jeśli na tym Wam zależy to spokojnie przełączcie się w ten tryb.

Pobór mocy

Pobór mocy jest trochę wyższy od pozostałych modeli. Jest też blisko RTX 3070, co biorąc pod uwagę wzrost wydajność jest dobrym wynikiem. Widać też różnice w stosunku do RTX 4070 SUPER Gainwarda czy mniejszy pobór od RTX 4070 Ti Master.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 150 MHz na rdzeniu i o 180 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta bez wątpienia wypada naprawdę dobrze. Jest to jeden z najwydajniejszych modeli RTX 4070 SUPER i póki co przegrywa tylko nieznacznie z wersją Asua. Przewaga nad modelem RTX 4070 SUPER od Gainwarda bez fabrycznego OC jest naprawdę spora. Tutaj też przewaga nad RTX 4070 Founders Edition wynosi kolejno ok. 18,4%, 20,3% oraz 20%. Widać więc naprawdę spore różnice. Z drugiej strony RTX 4070 Ti Master od Aorusa ma przewagę kolejno 5,7%, 6,1% oraz 7,3%. Tutaj różnice nie są już duże.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT również jest bardzo dobrze. Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC ponownie wypada blisko modelu Asusa i spokojnie pokonuje Gainwarda. Oczywiście też widać jeszcze większą przewagę nad RX 7800 XT. Tutaj też wzrost wydajności względem RTX 4070 Founders Edition wynosi kolejno ok. 23,3%, 24% i 23,1%. Zysk ponownie jest spory. A jak wygląda przewaga RTX 4070 Ti Master? Mowa tutaj o wzroście wydajności względem testowanego modelu kolejno ok. 5,9%, 7% i 8,7% – nie są to ponownie spore wzrosty.

Test Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC – podsumowanie

Ceny modeli RTX 4070 SUPER powinny zaczynać się od 2999 zł, przy czym Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC powinien kosztować trochę więcej. Bez wątpienia jednak jest to karta warta naszej rekomendacji.

W zestawie brakuje holdera, co jest małym minusem, ale mamy przejściówkę zasilania na 2×8-pin. Szkoda jednak, że Nvidia nie zdecydowała się po prostu na ich zastosowanie zamiast 12VHPWR. Karta jest bardzo dobrze wykonana i z pewnością świetnie wygląda. Jeśli budujecie biały zestaw to wpasuje się ona idealnie. Chłodzenie zapewnia niskie temperatury podczas pracy. W trybie OC mogło by być ciszej, ale zawsze możecie przełączyć się BIOSem na tryb Silent, gdzie karta nie powinna już przeszkadzać podczas pracy. Pobór mocy biorąc pod uwagę wydajność jest również całkiem niezły. Całość możecie tez podkręcić i zyskać sporo klatek na sekundę, ale odbije się to trochę na pracy karty. Warto jednak rozważyć ręczne OC grafiki.

W testach wypadła ona bardzo dobrze. Wydajność jest tylko trochę niższa od modelu Asusa, a grafika bez problemów pokonuje RTX 4070 SUPER od Gainwarda (bez fabrycznego OC) oraz 7800 XT. W testach wypadła też bliżej RTX 4070 Ti niż RTX 4070, więc przyrost wydajności jest naprawdę fajny. Karta wspiera też DLSS 3, który przyda się w 3840 x 2160 do uzyskania 60 fps w grach, w szczególności z ray tracingiem. Ale ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę dobry model do grania w 2560 x 1440 i oferuje świetną wydajność w swojej cenie.

Minusy są takie same jak przy każdym RTX 4070 SUPER: mogło by być więcej VRAM, Nvidia mogła zastosować po prostu zasilanie z 2x 8-pin czy brakuje DisplayPort 2.1. Jeśli jednak szukacie wydajnej karty w okolicach 3000 zł to z pewnością będziecie zadowoleni z wydajności oferowanej przez testowany model. Dodatkowo jeśli macie w planach budowę białego zestawu to model Aero OC świetnie będzie w nim wyglądał. Bez wątpienia więc polecamy zakup Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Aero OC.