To nie biznesowy odrzutowiec, a najnowszy szpieg amerykańskiej armii

Global 6500 ma być pierwszym biznesowym odrzutowcem będącym własnością armii, przerobionym na samolot do wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR). Chociaż inne zmodyfikowane odrzutowce biznesowe są wykorzystywane przez armii, a kolejne mają wejść do służby w ramach programów ATHENA-R i ATHENA-S, maszyny te są własnością wykonawcy i obsługiwane przez niego, uznawane za własność tymczasową US Army.

Biznesowy odrzutowiec zamieniony w szpiega idealnego

Bombardier Global 6500 to jeden z wariantów cieszącego się dużym powodzeniem biznesowego odrzutowca Express z dużą kabiną i zasięgiem 12 233 km. Pierwszy model rodziny Global został zaprezentowany w 1991 r., a w powietrze wzbił się w październiku 1996 r. Samoloty wchodzące w skład serii są wyposażone w dwa silniki Rolls-Royce, przy czym Global 6500 ma większy zasięg niż inne warianty. Napędzany jest silnikami Rolls-Royce Pearl, które zużywają mniej paliwa.

Czytaj też: Te maszyny odmienią lotnictwo USA. Wyjątkowa firma zdradziła plany na nowe samoloty wojskowe

Amerykańska armia po raz pierwszy wykorzysta odrzutowce biznesowe z dużą kabiną do stworzenia prototypów platform ISR wchodzących w skład programu HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System). Prototypy te będą oferować zaawansowane możliwości głębokiego wykrywania, które pomogą w operacjach przeciwko przeciwnikom równorzędnym i bliskim równorzędnemu. Tak amerykańska armia określa Rosję i Chiny – kraje stwarzające znacznie większe zagrożenie technologiczne niż terroryści pokroju Al-Ka’idy. HADES ma umożliwić zupełnie nowe zdolności rozpoznawcze, rozciągające się aż do stratosfery.

HADES zapewni armii większy zasięg, prędkość, wytrzymałość i głębokie zdolności ISR. HADES będzie działać na większych wysokościach niż starsze platformy turbośmigłowe. Większe wysokości oznaczają zdolność do dalszego i trwalszego wyczuwania obszarów zainteresowania. Głębokie wykrywanie jest najważniejszym imperatywem operacyjnym armii w Armii 2030 roku. Joe Minor, kierownik projektu ds. cywilnych stałopłatów dla armii

Aby odpowiedni przygotować się do programu HADES, US Army od 2020 r. kupuje powietrzne usługi ISR w postaci demonstratorów technologii lotniczej od dostawców z branży obronnej. Dostarczają one ważnych danych na temat wydajności platformy, integracji czujników i dystrybucji danych zarówno dla armii, jak i dla połączonych sił.

Czytaj też: Bezzałogowe samochody to pikuś. Na niebie Kalifornii pojawił się samolot bez pilota

Dostawa pierwszego samolotu Global 6500 przystosowanego do systemu HADES ma nastąpić 1 października 2024 roku. Global 6500 ma zastąpić samoloty RC-12X Guardrail i MC-12W Liberty jako główna wojskowa platforma ISR.