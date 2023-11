Te maszyny odmienią lotnictwo USA. Wyjątkowa firma zdradziła plany na nowe samoloty wojskowe

80. urodziny to dla Lockheed Martin idealny moment na wyjawienie części swoich planów

Tym razem Lockheed Martin zapewnił sobie rozgłos za sprawą kilku grafik koncepcyjnych, które zdają się sugerować nowe maszyny lotnicze dla lotnictwa USA. Wśród nich wyróżnia się coś, co od razu przynosi na myśl myśliwiec nowej generacji NGAD (Next Generation Air Dominance). Nie bez powodu, bo widoczna poniżej grafika nawiązuje bezpośrednio do elementów projektowych widocznych w poprzednich postach Skunk Works dotyczących NGAD. Reklama przedstawia projekt o podobnym kształcie skrzydeł i ogólnym planie, a w tym ogon w formie “żądła”, który wskazuje na jednosilnikowy projekt z wylotem 2D, który jest podobny do tego w myśliwcu F-22.

Czytaj też: Wyglądają jak niepozorne kontenery, ale armia USA ukryła w nich niszczycielskie systemy

Ta koncepcja wyróżnia się kilkoma cechami, wśród których te najważniejsze sprowadzają się do radaru z syntetyczną aperturą, projektu wynoszącego cechy stealth na nowy poziom czy prawdopodobnej możliwości wektorowania ciągu. Oczywiście to bardzo mało prawdopodobne, aby ta reklama prezentowała ściśle tajny projekt myśliwca NGAD dla lotnictwa USA, daje zapewnia ona wgląd w podejście firmy co do rozwiązywania wyzwań związanych z tą maszyną lotniczą nowej generacji. Maszyną, która może doczekać się nawet dwuosobowej kabiny, zważywszy na jej wielkość, co w gruncie rzeczy miałoby sens, jako że NGAD ze swoją rozległą integracją z dronami, będzie mógł wymagać do pełni działania nie tylko pilota, ale też jego pomocnika. Z drugiej jednak strony kłóci się to z dążeniem do uzyskiwania możliwie najokazalej przestrzeni ładunkowej i przerzucaniem odpowiedzialności z ludzi na drony.

Czytaj też: Nowe uzbrojenie dla F-35. Znamy plany uczynienia myśliwców USA jeszcze potężniejszymi

Jednak NGAD to nie wszystko. Lockheed Martin pokazał na materiale również inne koncepcje, wśród których możemy dostrzec nie tylko bezzałogowego drona bojowego o projekcie charakterystycznym dla latającego skrzydła, ale też “następcę SR-71 Blackbird”. Mowa o domniemanym SR-72, o którym to firma regularnie wspomina od prawie całej dekady. Więcej na jego temat możecie przeczytać tutaj, a jeśli interesuje was bardziej NGAD, czyli myśliwiec 6. generacji USA, to więcej informacji na jego temat znajdziecie w moim poprzednim artykule na jego temat.