Wyglądają jak niepozorne kontenery, ale armia USA ukryła w nich niszczycielskie systemy

Armia USA stworzyła kontenerowy system przeciwdronowy z rakietami kierowanymi laserowo

Armia USA niedawno zaprezentowała zaawansowany system przeciwdronowy, który jest umieszczony w kontenerze i wykorzystuje czteroprowadnicową wyrzutnię 70-mm kierowanych pocisków laserowych do zwalczania wrogich bezzałogowców latających. Demonstracja systemu przez Dowództwo Rozwoju Możliwości Bojowych Armii (DEVCOM) odbyła się podczas ćwiczeń Red Sands we wrześniu na poligonie Shamal-2 w północno-wschodniej Arabii Saudyjskiej. Sam system wydaje się idealnie pasować do szybkiego wdrażania oraz skutecznej obrony przed zagrożeniami powietrznymi i to nawet w odległych, oraz surowych środowiskach.

Czytaj też: Nowe uzbrojenie dla F-35. Znamy plany uczynienia myśliwców USA jeszcze potężniejszymi

W aktualnej formie system bazuje na zmodyfikowanym standardowym 10-stopowym kontenerze transportowym z zawiasowym dachem, pozwalającym na podnoszenie stacji broni. Składa się z dwóch głównych elementów – łowcy oraz niszczyciela. Podczas gdy sam łowca sprowadza się do zestawu czujników z anteną radarową RPS-42 i kamerami optycznymi i w paśmie podczerwieni na czele, tak niszczyciel to czteroprowadnicowa wyrzutnia rakiet LAND-LGR4 firmy Arnold Defense na zmodyfikowanej stacji zdalnie sterowanej broni Kongsberg Defense Commonly Remotely Operated Weapon Station II (CROWS II), która angażuje zagrożenia z wykorzystaniem pocisków Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II).

Czytaj też: To nie grafiki z gry lub filmu. Armia USA pokazała swój nowy bojowy pojazd wojskowy

Wedle zapewnień, ledwie dwóch żołnierzy może rozłożyć i wdrożyć system tego typu na froncie w około 30 minut, o ile będą w stanie zapewnić mu źródło zasilania. Z kolei sama integracja LAND-LGR4 i APKWS II w tego typu kontenerowym systemie prezentuje bardzo zaawansowaną możliwość precyzyjnego angażowania celów powietrznych, a samo użycie CROWS II sugeruje potencjalną adaptowalność systemu do użytku na innych platformach naziemnych.

Czytaj też: Chiny wyprzedziły USA. Teraz mogą tworzyć ciche okręty podwodne bez atomu

Aktualnie jednak nie jest jeszcze jasne, jakie plany ma armia USA w zakresie szerokiego wdrożenia tego kontenerowego systemu przeciwdronowego. Jednakże, biorąc pod uwagę udowodnioną zdolność APKWS II do neutralizacji zagrożeń dronowych, te systemy mogą odgrywać kluczową rolę w ochronie amerykańskich obiektów wojskowych, a to szczególnie w obszarach operacji zagranicznych. Ten rozwój stanowi znaczący krok w technologii nowoczesnego prowadzenia wojny, łącząc mobilność, precyzję i efektywność w obronie przed dronami.