Android nadrabia zaległości. W systemie pojawi się świetna funkcja związana z eSIM

Android może dostać funkcję konwersji eSIM

Karty eSIM stają się coraz popularniejsze, powoli wypierając fizyczne karty SIM, zwłaszcza na zachodzie. W USA odpowiedzialny jest za to Apple, który wprowadził na tamtejszy rynek serię iPhone 14 tylko z obsługą eSIM, bez miejsca na fizyczną kartę. By ułatwić użytkownikom taką przesiadkę, zarówno w iPhone’ach 14, jak i w „piętnastkach” system iOS wyświetla monit o możliwości konwersji karty SIM na eSIM. Jednocześnie ta funkcja usuwa zmienne, mogące pojawić się w przypadku różnych operatorów, zapewniając spójny przepływ informacji na iPhone’ach. W systemie Android takiej możliwości nie mamy, co dla wielu osób może stanowić pewien problem.

Google na szczęście ma zamiar coś z tym zrobić, o czym świadczy nowość odkryta w wersji Android 14 QPR 2 Beta 3. Znaleziono tam opcję o nazwie „Konwertuj na eSIM” w ustawieniach karty SIM, która w kodzie systemu pojawiła się jeszcze przy okazji pierwszej wersji deweloperskiej, ale jak do tej pory nie trafiła do stabilnego wydania, co wskazuje, że gigant miał z nią więcej pracy. Na razie kliknięcie w dostępny skrót nic nie daje, więc jeszcze nie można sprawdzić działania tej nowości.

Wiemy jednak, że będzie ona się nieco różnić od tego, co znamy z IOS. W przypadku sprzętów Apple’a (tych w USA) pozbawionych slotu na kartę SIM, konwersja na eSIM odbywa się tylko podczas konfiguracji, a dokładniej podczas migracji ze starszego modelu z obsługą fizycznych kart. Tymczasem Google chce, by można było to zrobić w dowolnym momencie. Problem w tym, że zacznie się to od Pixeli, ale jest szansa, że funkcja zostanie rozszerzona też na wszystkie nowsze modele z Androidem, które obsługują zarówno SIM, jak i eSIM.

Seria Pixel 8 co prawda już ma taką funkcję, jest ona jednak bardzo ograniczona. Podczas przesiadki ze starszego Pixela na najnowszy model można przenieść eSIM, ale tylko u dwóch operatorów w Europie (T-Mobile i Deutsche Telekom). Pozostaje mieć nadzieję, że nowa wersja będzie znacznie bardziej rozbudowana, a przede wszystkim, że w przyszłości trafi również na pokład wszystkich kwalifikujących się modeli z Androidem. Czy tak się jednak stanie? Obecnie trudno powiedzieć. Google lubi trzymać pewne ekskluzywne funkcje systemu tylko dla swoich modeli, więc niewykluczone, że tak właśnie będzie i w tym przypadku.