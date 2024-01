iPhone 16 z nowym przyciskiem. Przyda się wszystkim miłośnikom fotografii

Co nowego w serii iPhone 16?

Jeśli śledzicie na bieżąco doniesienia związane z serii iPhone 16, to z pewnością słyszeliście już o przycisku przechwytywania, jaki ma pojawić się na pokładzie modeli Pro i Pro Max. Mówiły o tym zarówno przecieki, a nawet mieliśmy okazję zobaczyć ten element na renderach. Jak sama nazwa wskazuje, jego działanie miało ograniczać się do uwalniania spustu migawki i uruchamiania nagrywania. Dość wygodne rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że tegoroczny iPhone 16 Pro Max ma znacznie urosnąć, dostając aż 6,9-calowy ekran. Przy tak dużym wyświetlaczu obsługa jedną ręką może być trudna, więc taki dodatkowy przycisk może być bardzo przydatny.

Wydawało się jednak, że będzie to element zarezerwowany tylko dla droższych iPhone’ów, co wpisywałoby się w ostatnie działania producenta, mocno rozgraniczające modele Pro od „nie-Pro”. Potwierdzał to również fakt, że nowy przycisk miał być pojemnościowy, a to z kolei pasowało do doniesień o powiększeniu obu urządzeń, w których trzeba byłoby zmieścić dodatkowy silnik haptyczny dla takiego przycisku. Tymczasem może okazać się, że nowość trafi na pokład całej serii, a w dodatku jej funkcjonalność będzie bardziej rozbudowana niż nam się do tej pory wydawało.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, przycisk przechwytywania pojawi się we wszystkich tegorocznych iPhone’ach. Jak możecie zauważyć na renderach, ma zostać umieszczony w prawym dolnym rogu ramki, by wygodnie sięgnąć do niego kciukiem. Apple ma zamiar wyposażyć go w czujnik siły dotyku, umożliwiający kontrolę nacisku, by dodać do niego jeszcze inne funkcjonalności. Oprócz natychmiastowego robienia zdjęć i nagrywania wideo, przycisk pozwoli nam na znacznie więcej akcji, a wszystkie związane będą z fotografią mobilną.

Nowy przycisk widoczny na renderach iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max

Jak wynika z raportu, naciśnięcie go do połowy da możliwość ustawiania ostrości, a dopiero pełne naciśnięcie zrobi zdjęcie czy zacznie nagrywanie. Apple chce również dodać gest przesuwania, który umożliwiałby z kolei sterowanie powiększeniem, również z poziomu tego przycisku. Taki zakres funkcji wskazuje na przycisk pojemnościowy, a nie mechaniczny. Czyżby w takim razie także iPhone 16 i iPhone 16 Plus doczekały się zwiększenia rozmiarów, by pomieścić dodatkowy silnik? Trudno powiedzieć, co tak naprawdę szykuje dla nas gigant z Cupertino.

Wydaje się jednak, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych plotek, że w tym roku powinniśmy spodziewać się ciekawych zmian w projekcie iPhone’ów. Zresztą, nie tylko w projekcie, bo wszystko wskazuje także na interesujące ulepszenia „w środku”, również te związane ze sztuczną inteligencją.