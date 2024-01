Niczym stalowe origami. Nowy okręt wojskowy marynarki Iranu zwodzi nasz wzrok

Korweta Abu Mahdi już na służbie Iranu. Ten okręt nie bez powodu jest wyjątkowy

W ręce Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej niedawno wpadła nowoczesna korweta rakietowa o nazwie Abu Mahdi, która zwłaszcza z przodu wygląda tak, jak wielkie stalowe origami. Nie jest to jednak zabieg stricte wizualny, bo tego typu kształty zostały podyktowane zarówno podstawową konstrukcją okrętu (to katamaran), jak i dążeniem do obniżenia sygnatury radarowej w ramach spełniania założeń technologii stealth. W niej kluczowe są ostro ciosane kształty, które rozpraszają fale radarowe pod możliwie największymi kątami, wprowadzając radary w błąd.

Zaprezentowanie światu korwety Abu Mahdi miało miejsce podczas uroczystości w południowym irańskim mieście portowym Bandar Abbas, a samo jej wprowadzenie na służbę oznacza znaczący postęp w irańskiej technologii i strategii morskiej. Nie tylko ze względu na wygląd, ale też wspomnianą konstrukcję katamaranu, która to gwarantuje poprawioną stabilność i wyższą rozwijaną prędkość, a więc cechy kluczowe dla okrętu skupiającego się na wyrządzaniu możliwie największej ilości zniszczeń.

Abu Mahdi to bowiem korweta rakietowa, która podczas misji robi użytek nie tylko z różnorodnych dronów oraz łodzi motorowych, ale przede wszystkim bogatego uzbrojenia. Z aktualnych informacji wynika, że ten okręt uzbrojono w sześć wyrzutni rakietowych na rufie, które mogą mieścić pociski przeciwokrętowe rodziny C802, działa kalibru 30 mm i 20 mm oraz lekkie torpedy. Innymi słowy, Iran doczekał się dostępu do nowoczesnego cuda w swojej marynarce wojennej, które to może zagrozić najpotężniejszym wrogim okrętom. Przynajmniej na papierze.

Wprowadzenie korwety Abu Mahdi do floty symbolizuje strategiczne wzmocnienie irańskiej siły morskiej i odzwierciedla to trwające wysiłki kraju na rzecz rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii wojskowych. Ta korweta jest o tyle ciekawa, że nie tylko zalicza się do okrętów futurystycznych, ale też cechuje się wysoką wielofunkcyjnością, przez którą jest opisywana jako “mobilne miasto morskie”.