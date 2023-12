Korea Południowa i jej wyjątkowe okręty. Tak buduje się potęgę marynarki wojennej

Korea Południowa zamówiła trzeci okręt podwodny Changbogo-III Batch-II

Stocznia Hanwha Ocean podpisała niedawno umowę z południowokoreańską agencją DAPA, co stanowi ważny kamień milowy w technologii morskiej i obronności. Kontrakt warty 1,1 biliona wonów (849 milionów dolarów), skupia się na budowie nowoczesnego, 3600-tonowego okrętu podwodnego dla południowokoreańskiej marynarki wojennej. Projekt ten reprezentuje kluczowy rozwój w programie Changbogo-III Batch-II i pokazuje rosnące kompetencje Korei Południowej w zakresie produkcji obronnej w dziedzinie marynarki wojennej.

Kontrakt nakłada na stocznię Hanwha Ocean obowiązek opracowania trzeciego i ostatniego okrętu podwodnego w serii Changbogo-III Batch-II. Nawiązuje to do rozpoczęcia przez Hanwha Ocean budowy dwóch innych okrętów podwodnych tego typu w 2021 roku. Planowane zakończenie budowy tego najnowszego zamówionego okrętu podwodnego przewidziane jest na rok 2029, po czym nastąpi dwuletnia faza testów, która zakończy się wprowadzeniem go do marynarki wojennej w 2031 roku.

Okręty podwodne Batch-II, a w tym ten dopiero co zamówiony, stanowią znaczący postęp w rozmiarze i możliwościach w porównaniu do trzech innych istniejących okrętów o wyporności 3000 ton, takich jak Dosan Ahn Chang-ho i ROKS Ahn Mu. Są one zaprojektowane jako okręty o wyporności 3600 ton, które mierzą 89 metrów długości i są wyposażone w dziesięciokomorowy system pionowych wyrzutni (VLS), który jest zdolny do wystrzeliwania różnych pocisków, a w tym balistycznych pocisków podwodnych Hyunmoo 4-4 (SLBM).

Kluczową cechą tych okrętów podwodnych jest integracja systemu napędu niezależnego od powietrza (AIP) w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi. Połączenie to nie tylko wydłuża czas operacji pod wodą, ale również znacznie redukuje hałas napędu, ustanawiając w pewnym sensie nowy standard dla okrętów podwodnych z napędem diesel-elektrycznym. Co ciekawe, te okręty będą wykorzystywać technologię silnika z wysokotemperaturowym nadprzewodnikiem (HTS) dla zintegrowanego pełnego systemu napędu elektrycznego, poprawiając tym samym wydajność i efektywność. Zaawansowany system walki okrętów będzie miał wzmocnione zdolności wykrywania i celowania, w tym najnowszą technologię systemów sonarowych (w tym sonar w kształcie podkowy, który zwiększa zdolności wykrywania i śledzenia), wzmacniając jeszcze bardziej morskie zdolności marynarki Korei Południowej.

Pierwszy okręt z serii Batch-II ma zostać zwodowany w 2025 roku i dostarczony do Marynarki Wojennej Republiki Korei w 2027 roku. Druga jednostka, której budowa rozpoczęła się w grudniu 2021 roku, ma zostać ukończona do 2026 roku. Te okręty podwodne są ważne dla kraju nie tylko dlatego, że zwiększą jego możliwości w zakresie wojny morskiej, ale też potwierdzają jego zaangażowanie w rozwój własnej potęgi technologicznej i samowystarczalności w produkcji obronnej z dobrymi 80 procentami lokalnie produkowanych systemów.