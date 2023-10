Potężna i wszechstronna. Korea Południowa ma nową broń do zwalczania wrogich okrętów

Korea Południowa rozwija wszechstronny pocisk przeciwokrętowy

Wojskowe możliwości Korei Południowej szybko się rozwijają, czego najnowszym przykładem jest nowo opracowany pocisk Air-to-Ship Guided Missile-II (공대함유도탄-II). Wielofunkcyjne zdolności tej rakiety wskazują na solidny i wszechstronny system uzbrojenia, który może dostosować się do różnych wymagań misji. Wszystko sprowadza się do możliwości wymiany głowicy w zależności od charakteru misji, co w ogólnym rozrachunku przypomina system rakietowy francuskiej rakiety powietrze-powietrze MICA.

Gdyby tego było mało, Air-to-Ship Guided Missile-II zawiera wielofunkcyjną głowicę naprowadzającą, która łączy zdolności RF, IIR i EO, czyli naprowadzania radarowego, termicznego i optycznego. Dzięki temu rakieta jest wszechstronna i może reagować na mnóstwo potencjalnych scenariuszy i celów, a choć brzmi to bardzo zaawansowanie, to rzut oka na inne systemy rakietowe rozwijane przez Koreę Południową, takie jak Hyunmoo, L-SAM czy Supersonic AShM, potwierdza zdolności kraju do tworzenia wielofunkcyjnych czujników.

Pod względem wielkości ten pocisk jest bardziej kompaktowy niż pierwotnie zakładano. Jego średnica mierzy od 350 do 400 mm, długość sięga 6 metrom, a waga dobija do około 940 kg. Według doniesień test silnika ramjet dla Air-to-Ship Guided Missile-II został pomyślnie zakończony 18 stycznia 2023 roku, a testowy start odbędzie się z myśliwca FA-50 w 2025 roku. Jednocześnie południowokoreańska agencja opracowuje pocisk rakietowy powietrze-powietrze dalekiego zasięgu o średnicy około 200 mm, który również będzie wykorzystywał ten sam silnik typu ramjet. Na służbę trafi z kolei wraz z myśliwcami KF-21 Block-II.