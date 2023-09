Ten projekt może odmienić przyszłość Tajwanu. Ambitny program odniósł sukces

Pierwszy rodzimy okręt podwodny już w rękach Tajwanu. To owoc ambitnego programu IDS

28 września Tajwan z dumą zaprezentował swój pierwszy samodzielnie zbudowany okręt podwodny, Hai Shih (Morski Lew), w stoczni CSBC Corporation w Kaohsiung. To wydarzenie stanowi monumentalny krok w rozwijaniu tajwańskich zdolności obronnych w zakresie marynarki wojennej, a to szczególnie w obliczu rosnących napięć w regionie. Aktualnie to jednak dopiero początek, bo Hai Shih to pierwszy z planowanych ośmiu okrętów podwodnych w ramach ambitnego tajwańskiego programu Indigenous Defence Submarine (IDS). Program ten został zainicjowany w 2014 roku jako odpowiedź kraju na rosnące zagrożenia regionalne i brak możliwości pozyskania okrętów podwodnych z innych krajów z powodu nacisków ze strony Chin.

Czytaj też: Tajwańskie myśliwce F-16 czeka rewolucja. Po tej modernizacji będą przepotężne

Przechodząc od razu do najważniejszego, okręt podwodny Hai Shih mierzy około 70 metrów długości i 8,4 metra szerokości, a jego wyporność wynosi około 2500 ton. Jest przy tym bardzo dobrze uzbrojony, jako że może przenosić do 18 torped lub pocisków przeciwokrętowych. Wiemy, że finalnie okręt zostanie wyposażony w ciężkie torpedy MK-48 Mod 6 Advanced Technology z 292-kilogramową głowicą oraz zasięgiem do 38 km oraz pociski przeciwokrętowe UGM-84L Harpoon Block II z 227-kg głowicą i zasięgiem 124 km.

Te zaawansowane technologicznie bronie, zdolne do atakowania celów powierzchniowych i podwodnych, dostarczą amerykańskie firmy – Lockheed Martin i Raytheon. Tak się zresztą składa, że Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę w tym programie, zatwierdzając w 2018 roku transfer technologii i udzielając licencji amerykańskim firmom na sprzedaż technologii okrętów podwodnych Tajwanowi. W efekcie marzenie kraju o własnych okrętach podwodnych mogło się ziścić, ale w gruncie rzeczy to dopiero początek, bo program IDS o budżecie rzędu 16 miliardów dolarów, to dziesięcioletnia inwestycja, w ramach której ma powstać osiem okrętów podwodnych tego typu.

Czytaj też: Tajwan coraz potężniejszy. Te dwa nowe systemy zadbają o przestrzeń powietrzną kraju

Każdy przykład okrętu IDS wykorzysta do działania hybrydowy napęd, łączący generatory diesla z akumulatorami litowo-jonowymi oraz silnikami elektrycznymi, który umożliwi rozwijanie prędkości do 37 km/h i zanurzanie się na przynajmniej 420 metrów głębokości. Wiele tego typu szczegółów zostanie jednak potwierdzonych dopiero w nadchodzących latach, bo pierwszy okręt Hai Shih zostanie zwodowany w 2024 roku i wejdzie do służby w 2025 roku, czyli po około rocznych próbach morskich.

Czytaj też: Tajwan pokazał niszczycielską broń w akcji. Spójrz na samobójczego drona Chien Hsiang

Hai Shih, wraz z pozostałymi okrętami podwodnymi tego typu, znacząco zwiększy tajwańskie zdolności odstraszania. Samo wprowadzenie tych technologicznie zaawansowanych okrętów podwodnych na służbę to ważny strategiczny krok, zapewniający, że Tajwan będzie w większym stopniu gotowy do ochrony swoich interesów i utrzymania stabilności w regionie.