Tajwańskie myśliwce F-16 czeka rewolucja. Po tej modernizacji będą przepotężne

Myśliwce F-16 Viper Tajwanu dostaną systemy IRST. Dlaczego to aż tak ważne?

Rząd USA zezwolił na sprzedaż 66 egzemplarzy systemów wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni (IRST) Tajwanowi. Mają one zostać zintegrowane z myśliwcami F-16 Viper, zwiększając ich możliwości wykrywania i śledzenia celów powietrznych, co w tym przypadku jest szczególnie przydatne przeciwko samolotom stealth. Wszystko dzięki temu, że systemy IRST skupiają się na wykrywaniu i śledzeniu obiektów na podstawie ich sygnatur cieplnych. Zazwyczaj samoloty odrzutowe i śmigłowce emitują promieniowanie podczerwone, co czyni je podatnymi na wykrycie przez IRST, które działają w pełni pasywnie.

To o tyle ważne, że zwyczajne radary emitują promieniowanie, co czyni z myśliwców wyposażonych w IRST maszyny mniej wykrywalne dla wrogów. Skuteczność tych systemów polega jednak nie tylko na ich pasywnym mechanizmie operacyjnym, ale także na ich zdolności do zapewnienia lepszej rozdzielczości kątowej, przypisywanej krótszej długości fali podczerwieni. Innymi słowy, myśliwce F-16 Viper tego typu systemu po prostu potrzebują w obliczu potencjalnej wojny z bardziej zaawansowanym przeciwnikiem.

Stąd proponowana umowa o wartości 500 milionów dolarów, która obejmuje zarówno dostarczenie sprzętu pomocniczego dla firmy Lockheed Martin, jak i wszelkie wymagane wsparcie do jego integracji z myśliwcami oraz samej obsługi. Jeśli dojdzie do skutku, samo wyposażenie F-16 w zestawy IRST znacząco wzmocni tajwańską obronę powietrzną.

The mysterious IRST pod at TADTE – https://t.co/avpx5djZMM pic.twitter.com/86lqxu6fN6 — Alert 5 (@alert5) August 16, 2019

Warto wyjaśnić, że Tajwan ma aktualnie dostęp do 136 myśliwców F-16 oraz 66 egzemplarzy wersji F-16V, czyli najnowszej ewolucji oryginału, który wprawdzie zachowuje konstrukcję swoich poprzedników, ale jest znacznie bardziej zaawansowana w kwestii systemów wewnętrznych. Te obejmują radar AN/APG-83 typu AESA, komputer MMC, system łączący ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach AN/ALQ-213 EWMS oraz wyświetlacz CPD, który zastępuje wiele systemów analogowych. Jeśli z kolei interesuje was to, co potrafią polskie myśliwce F-16, to koniecznie przeczytajcie mój poprzedni artykuł na ich temat.