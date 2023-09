Tajwan coraz potężniejszy. Te dwa nowe systemy zadbają o przestrzeń powietrzną kraju

Tajwan wzmocnił swoją obronę przeciwlotniczą zaawansowanymi wersjami systemów Sky Bow III

W obliczu ewoluujących wymagań obronnych Tajwan konsekwentnie stawia na unowocześnianie swojego arsenału bojowego. Do tej pory armia państwa miała dostęp do rodzimego systemu rakiet przeciwlotniczych Sky Bow III, który to został opracowany przez NCSIST, został wdrożony w 2010 roku, a wywodzi się z wcześniejszej wersji systemu (Sky Bow II) z 1986 roku. Został zaprojektowany, aby przechwytywać różnorodne zagrożenia (od myśliwców po rakiety przeciwradiolokacyjne) na wysokości 45 km i na dystansach do 200 km.

Z kolei szczegółowa analiza osiągów Sky Bow III ujawnia jego uderzające podobieństwa do amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Chociaż oba są systemami SAM o średnim/długim zasięgu, Sky Bow III przewyższa Patriot w różnych obszarach, takich jak maksymalna prędkość, efektywny zasięg i koszt na pocisk. Gdyby tego było mało, Sky Bow III ma krótszy czas reakcji i wyższe prawdopodobieństwo zniszczenia celu, ale Tajwan nie spoczął na laurach z tym systemem, czego efekt właśnie zobaczyliśmy na prezentacji dwóch nowych wersji tego systemu, bo Strong Bow I i Strong Bow II.

Oba nowe systemy zostały oficjalnie zaprezentowane na wystawie TADTE 2023, która odbyła się w Tajpej w dniach 14-16 września. Wedle oficjalnych informacji te nowe warianty są ulepszone na każdy poletku względem oryginału, co tyczy się zasięgu, osiąganego pułapu, napędu oraz możliwości przeciwzakłóceniowych w porównaniu do oryginalnego Sky Bow III. Strong Bow I został zaprojektowany do przechwytywania celów na wysokości 60 km i w zasięgu do 250 km, podczas gdy Strong Bow II może zwalczać zagrożenia na wysokości 80 km i dystansach 300 km.

Oba warianty oryginału wykorzystują do napędu silnik rakietowy na paliwo stałe i silnik strumieniowy, a także posiadają aktywny radarowy system naprowadzania i kierunkową głowicę bojową. Co najważniejsze, te nowe pociski można również zintegrować z istniejącymi wyrzutniami i radarami Sky Bow III. W ogólnym rozrachunku te nowe warianty mają na celu wzmocnienie obrony powietrznej Tajwanu przed różnymi zagrożeniami z powietrza, takimi jak myśliwce, pociski manewrujące i rakiety balistyczne.